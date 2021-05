Henry Cavill pide que dejen de hablar de su novia y de su vida amorosa

Tras los detalles de la vida amorosa de Henry Cavill, el actor decidió hablar al respecto y pidió que dejen de hablar de su novia.

El actor de Superman y The Witcher compartió una foto con Natalie Viscuso en sus redes sociales junto con un largo texto en el que pidió que dejen las “suposiciones negativas”.

Cavill aprovechó sus millones de seguidores en Facebook, donde su mensaje recibió 568,000 reacciones, así como en Instagram, donde tuvo más de 2 millones de likes.

Henry Cavill, de 38 años, refirió que no toda la atención que está recibiendo es positiva, por lo que tenía que usar sus plataformas para hablar al respecto y ponerle un alto.

Asimismo, Cavill invitó a sus seguidores a continuar en una era de “iluminación social” y avanzar con positividad.

La declaración del actor llegó luego de que Henry Cavill hiciera pública su relación con Viscuso el 10 de abril, pocos días después de haber sido vistos en Londres.

Aquí te dejamos una de las publicaciones con las que Henry Cavill pidió que dejen de hablar de su novia y su vida amorosa.

“I am very happy in love, and in life. I’d be enormously grateful if you were happy with me.” ✨ Henry Cavill’s new message for fans! 👉🏻 https://t.co/FxZawUKdQl Please read! #PSA #FanSupport pic.twitter.com/OT8S4cask7