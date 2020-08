Herbalife admite sobornar durante 10 años a funcionarios chinos

La empresa Herbalife Nutrition Ltd. ( Herbalife ) admitió el 28 de agosto que sobornó a funcionarios del gobierno chino durante diez años para expandir su negocio en el país asiático y además falsificó registros contables para encubrir los sobornos.

El Departamento de Justicia informó que Herbalife admitió los cargos y aceptó pagar más de 123 millones en penalidades por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

“Según sus admisiones, entre 2007 y 2016, Herbalife conspiró a sabiendas y deliberadamente con otros en un plan para falsificar sus libros y registros, así como de proporcionar pagos y beneficios corruptos a los funcionarios del gobierno chino”, informó el Departamento de Justicia .

La empresa de nutrición cometió los delitos con el fin de “obtener, retener e incrementar el negocio de Herbalife en China”, afirma el Departamento de Justicia , entidad que además detalló acciones realizadas por la empresa para conseguir su cometido:

Influyó indebidamente en investigaciones del gobierno chino para evaluar el cumplimiento de las leyes de Herbalife China .

. Intervino en medios de comunicación controlados por el estado chino para eliminar informes negativos de los medios sobre Herbalife China .

“ Herbalife aprobó los pagos corruptos extensos y sistemáticos a los funcionarios del gobierno chino durante un período de 10 años para promover y expandir el negocio de Herbalife en China”, dijo Audrey Strauss, Fiscal Federal Interina del Distrito Sur de Nueva York.

“ Herbalife también continuó registrando falsamente ciertos pagos y beneficios indebidos como ‘gastos de viaje y entretenimiento’ y manteniendo cartas de subcertificación Sarbanes-Oxley falsas en los libros, registros y cuentas de Herbalife”, subrayó el Departamento de Justicia.

De acuerdo con The Associated Press , la empresa no ha respondido mensajes al respecto.

Además del pago de penalidades, Herbalife tomó medidas correctivas como el despido y las medidas disciplinarias dentro del personal que ejecutó los delitos. Igualmente, se comprometió a establecer controles y protocolos anticorrupción.

