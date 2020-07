El excandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Herman Cain, murió la mañana de este jueves 30 de julio tras luchar contra el coronavirus, según un comunicado de su página web.

Caín, ex presidente ejecutivo de Godfather’s Pizza, tenía 74 años.

“Herman Cain, nuestro jefe, nuestro amigo, como un padre para muchos de nosotros, falleció”, decía el comunicado.

Las últimas semanas, Herman Cain estuvo internado debido a que fue trasladado de emergencia al hospital en ambulancia después de presentar problemas para respirar.

Good News! We are now 100 days from the Republican National Convention and the official nomination of @realDonaldTrump! People say it a lot, but this really may be the most important election we will ever see. Join me in the countdown to the @GOPconvention! #RNCinCLT! pic.twitter.com/W9VMVrB6HH

— Herman Cain (@THEHermanCain) May 16, 2020