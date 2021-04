Hickory dará árboles gratis por el Día de Arbol

Para celebrar el Día del Árbol, la Ciudad de Hickory y la Comisión de Apariencia de la Comunidad (CAC) darán árboles en macetas gratis en el Mercado de Agricultores del Centro de Hickory el sábado 24 de abril.

Dónde recoger tu árbol

La División de Servicios de Paisajismo de Hickory plantó 350 semillas y cuidó de los árboles para este evento.

Puede recoger su árbol en maceta en el mercado de agricultores del centro de Hickory el sábado 24 de abril de 8:00 am a 1:00 pm cerca de The Sails on the Square.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Diferentes tipos de árboles estarán disponibles, incluido el redbud del este, el liquidámbar, el roble escarlata y el pino de Virginia.

Los beneficios de plantar árboles

Los árboles brindan muchos beneficios al medio ambiente natural, incluyendo mejorando de la calidad del aire y la reduciendo el carbono en la atmósfera.

Proporcionan un hábitat para la vida silvestre y mejoran el atractivo visual de un vecindario.

Un árbol maduro sano puede aumentar el valor de la propiedad: cuanto más grande es el árbol, mayor es el valor.

“La Comisión de Apariencia de la Comunidad se complace en compartir estos árboles con los residentes locales en nuestros continuos esfuerzos para promover la plantación y preservación de árboles en toda la comunidad de Hickory”, dijo Cal Overby, coordinador de CAC y gerente de planificación de la Ciudad de Hickory.

MAS NOTICIAS: