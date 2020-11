Hija de Carlos Ponce habla sobre su batalla contra la depresión

La hija de Carlos Ponce habla acerca de su dura batalla contra la depresión y ansiedad. Sienna Ponce rompe el silencio y habla de la crisis de salud mental por la que atraviesa y desea ayudar a otras personas que sufren en silencio.

Todo inició una madrugada en la que Sienna se rapó la cabeza. Su madre, Verónica Rubio, supo que era una señal de que su hija requería de ayuda profesional. “Tuve mucho miedo por ella al pensar qué le había pasado por la cabeza porque lo hizo en medio de la noche, alrededor de las cuatro de la mañana, sin decirle a nadie”, contó Rubio a People en Español.

Dice que este acto le recordó mucho a lo que hizo Britney Spears años atrás. La fotógrafa cubanoamericana es exesposa de Carlos Ponce. Carlos Ponce y Verónica Rubio estuvieron casados más de 20 años y son padres de cuatro hijos: Giancarlo de 21, Sebastian de 19 y las gemelas Sienna y Savannah de 18, a quienes adoptaron en Rusia cuando eran bebés.

Carlos Ponce ha dice que lo sucedido ha sido una gran lección

Al darse cuenta de lo sucedido, Rubio y Ponce ofrecieron a su hija apoyo profesional. Ellos ya habían notado cambios en su personalidad. Estaba muy alejada de su familia, más seria. Además solía encerrarse largos periodos en su habitación y perdió interés en las actividades que antes disfrutaba. Dormía mucho en el día y padecía de insomnio por las noches.

Para el actor, esta vivencia con su hija ha sido una gran lección, “Hay que estar muy pendientes. Hay señales. Sienna tiene la dicha de tener mucha gente que la quiere, pero hay gente que pasa por esto sin tener a nadie, sin tener a quien contarle”, comenta Ponce.

Sienna Ponce desea ser una vocera y ayudar a quienes sufren de enfermedades mentales

“Sé que ella va a ser una vocera, una persona que va a ayudar a otra gente a buscar ayuda y a sanarse”, añade.

Mientras tanto Sienna desea ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles como los que ella está sufriendo. “Es difícil ver la luz al final del túnel cuando aún estás en la oscuridad, pero lo estoy logrando y quiero ayudar a otras personas a lograrlo también”, confiesa Sienna. “Si sienten que algo no anda bien en su interior no lo ignoren. La carga se hace más liviana cuando tienes a otras personas cargándola contigo y no estás luchando sola”, asegura la hija del famoso.