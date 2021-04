Hija de Madonna, Lola Leon, habla sobre su abuela cubana y su exnovio Timothée Chalamet

En una entrevista concedida a Vanity Fair, la hija de Madonna, Lourdes -Lola- Leon habló sobre sus raíces cubanas y reveló que el actor Timothée Chalamet fue su primer novio.

Lola Leon es la hija mayor que Madonna tuvo con el actor cubano Carlos Leon. En la entrevista, la joven de 24 años indicó que viajó a Cuba en 2006 para compartir con su abuela paterna y otros familiares.

La hija de la Reina del Pop fue bautizada “Lourdes María” y su segundo nombre es el mismo que el de su abuela paterna.

Me parezco a mi abuela, y los miembros de mi familia estaban enloquecidos, agarrándome la cara, dijo Leon en la entrevista sobre su viaje a Cuba en 2006.

Lola calificó el viaje de “emocional” y aspira regresar en algún momento.

Timothée Chalamet

En la entrevista, la actriz dijo que Timothée Chalamet, conocido por su papel en “Call Me By Your Name”, fue su primer novio.

Lo respeto mucho, éramos un pequeño elemento. Mi primer novio, dijo Leon a la revista.

Espiritualidad

La joven confesó ser una persona creyente en filosofías trascendentales y religiones, algo presente en la vida de su madre, quien fue practicante de Cábala.

La oración es algo que me ayuda mucho. Amo la religión y las personas religiosas, expresó Leon.

Profesión e ideas

La bailarina, actriz y coreógrafa estuvo en el conservatorio de SUNY Purchase donde fue obligada a pasar 10 horas diarias practicando danza. “Piensas que tu cuerpo no es capaz de algo hasta que tienes que hacerlo”, dijo.

Igualmente, fijó una postura contra la gestión del expresidente Donald Trump.

Después de la última presidencia, no creo que tenga un amigo que no esté deprimido o ansioso, aseguró en la entrevista.

“Ahora nos sentimos juntos y hay un sentido de solidaridad y responsabilidad por cualquier persona que no se sienta segura al caminar por la calle”, subrayó Leon en su entrevista.

