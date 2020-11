Hija de Rey Mysterio no piensa seguir los pasos del luchador

La hija de Rey Mysterio, Aalyah, pese a estar trabajando actualmente con WWE, no tiene pensado seguir el camino de su padre como luchador.

El símbolo de los latinos en la empresa de lucha libre más grande del mundo, actualmente tiene a toda su familia en una historia dentro de WWE en la cual sus principales protagonistas son sus hijos: Dominik y Aalyah.

El mayor de los herederos de Rey ya tuvo su debut como luchador enfrentando a Seth Rollins y Buddy Murphy, siendo este último el responsable que la hija menor de Mysterio se alejara de él, pues comenzaron un “amorío”.

Pese a estar en WWE y tener sangre de luchador en sus venas, par Aalyah no está en sus planes convertirse en luchadora como su padre o hermano.

“No voy a convertirme en luchadora. Se me hace que sería una oportunidad bien suave (luchar junto Rey Mysterio y Dominik), pero no me llama la atención hacer eso, yo soy más de estar estudiando, la escuela es mi fuerte. Para ser luchadora tendría que estar mucho tiempo en el gimnasio, y no es mi fuerte. Me voy a convertir en una doctora”, comentó para el programa La Mesa de los Margaros.

De esta forma, el paso de Aalyah en la empresa de la Familia McMahon podría ser temporal, pues la hija de Rey Mysterio tiene la mira en sus estudios de medicina.

La hija de Rey Mysterio en WWE

Aalyah llegó a WWE para apoyar a su padre y su hermano, quien realizó su debut en el pasado evento de SummerSlam el pasado 23 de agosto, donde luchó con Seth Rollins.

Sin embargo, la heredera de Rey Mysterio comenzó a distanciarse de su padre cuando éste aseguró que ella no conocía el negocio de la lucha libre. Posteriormente comenzó a acercarse a Buddy Murphy hasta que finalmente comenzó una relación con él pese a la desaprobación de Rey.