Hilary Duff se tiñe el pelo de azul, ¿será una pista del sexo de su bebé?

Hilary Duff ha decidido teñirse el pelo de azul. En circunstancias normales, esto no significaría nada, pero ahora que está embarazada muchos creen que es una pista del sexo de próximo su bebé.

Pero según la actriz sólo se trata de un cambio de look. “Esto no significa que vaya a tener un niño”, dice Duff. De hecho la actriz asegura que aún no sabe el sexo de su bebé. “Todavía no sabemos quién ocupa mi apartamento (su pancita), pero pronto recibirá el aviso de desalojo”, dijo la actriz sobre su bebé en camino.