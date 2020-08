Hillary Clinton: “Por encima de todo y sin importar qué, ¡vota!”

La exsecretaria de estado y excandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, dio un discurso en la Convención Nacional Demócrata donde se opuso a la reelección de Trump y pidió a los estadounidenses votar.

“Si Trump es reelegido, las cosas se van a poner peor. Por eso es que necesitamos unidad ahora más que nunca”, opinó la excandidata presidencial, quien superó a Trump por votos populares en las elecciones presidenciales de 2016.

“Desearía que Donald Trump supiera lo que es ser un presidente porque los Estados Unidos necesitan un presidente justo ahora”, expresó Clinton.

Asimismo, Hillary Clinton se refirió a las propuestas políticas de Joe Biden como la creación de empleos, el apoyo a los trabajadores esenciales e hizo énfasis en votar.

Igualmente, la exsecretaria de estado se refirió a los soñadores e hizo una mención a las muertes por injusticias raciales como la de George Floyd. “Necesitamos líderes iguales a estos tiempos de sacrificio y servicio”, aseguró Clinton.

Voto

La excandidata presidencial se enfocó en pedir a los estadounidenses que voten en las próximas elecciones. “Por encima de todo y sin importar qué, ¡vota!” dijo a los espectadores que disfrutaban del tercer día de la Convención Nacional Demócrata.

“Por cuatro años las personas me han dicho: ‘no me había dado cuenta de lo peligroso que era él (Trump)’, ‘desearía poder hacerlo todo de nuevo’ o peor, ‘debí haber votado’. Miren, esta no puede ser una elección de ‘qué pude’ o ‘qué debí'”, opinó la exsecretaria de estado.

Evento

Durante la convención también pronunciaron discursos el expresidente Barack Obama y la presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi.

En el evento se nominó oficialmente a Kamala Harris como la candidata a vicepresidenta del partido demócrata, mientras que en el día previo se anunció a Joe Biden como el candidato presidencial.

El evento se destacó por la presentación de cantantes como Billie Eilish y Prince Royce.