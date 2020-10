¡Lewis Hamilton lo logró! Con 91 victorias Hamilton igualó el récord de Michael Schumacher en la Fórmula Uno luego de conquistar el Gran Premio de Eiffel este domingo.

El británico sostuvo con honor el caso del mítico Shumacher para celebrar su hazaña. Minutos antes de la premiación oficial se lo entregó en sus manos Mick Schumacher, hijo de la gran figura que hoy sigue siendo una leyenda.

“Me siento honrado. No sé qué decir. Cuando creces viendo a alguien y lo idolatras… No creo que nadie, especialmente yo, pensaba que estaría cerca de Michael. No podría haberlo hecho sin este equipo y sin un gran respeto por Michael”, dijo Hamilton.