Poco a poco, las mujeres se han abierto paso en el mundo de los deportes profesionales en Estados Unidos, desde la MLB con Kim Ng como gerente general de los Miami Marlins, pasando por Becky Hammond, quien ya fue coach en un juego con los San Antonio Spurs.

Ahora, Sarah Thomas está dentro de este selecto grupo de mujeres destacadas en el ámbito del deporte profesional. Primero, ya es parte de la plantilla de árbitros que están semana a semana en los juegos de la NFL y en dos semanas será parte del cuerpo arbitral que estará en el Super Bowl.

Así es, Sarah Thomas hace historia y será la primera mujer en ser considerada dentro de la plantilla de árbitros oficiales para el Gran Juego, luego que la Liga lo hiciera oficial a través de un comunicado.

La réferi de 47 años es parte del equipo arbitral anunciado por la NFL y que llevará las acciones de la edición LV, a jugarse en el Estadio Raymnd James de Tampa Bay el próximo 7 de febrero.

Thomas será la juez de down, posición que se encarga de controlar las jugadas que vayan hacia la banda o cerca del medio campo, así que la veremos continuamente en TV durante la transmisión del partido.

Así también, Thomas vigilará que la línea defensiva no se adelante para tomar ventaja al inicio de cada jugada, así que su posición es clave para marcar castigos antes de cada jugada.

Carl Cheffers (réferi), Fred Bryan (umpire), Rusty Barnes (juez de línea), James Coleman (juez de campo), Eugene Hall (lateral) y Dino Paganelli (juez posterior) serán los otros árbitros invitados al Super Bowl.

The #SBLV crew:

• Carl Cheffers (R)

• Fred Bryan (U)

• Sarah Thomas (DJ)

• Rusty Baynes (LJ)

• James Coleman (FJ)

• Eugene Hall (SJ)

• Dino Paganelli (BJ)

• Mike Wimmer (RO)

Sarah makes history as the first woman to officiate in a Super Bowl. https://t.co/EVvz45QgFx pic.twitter.com/tDvWZPx9JG

— NFL Officiating (@NFLOfficiating) January 19, 2021