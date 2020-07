El domingo 12 de julio en un Walmart de Florida, un hombre que no utilizaba mascarilla sanitaria amenazó de muerte con un arma de fuego a un sujeto que sí portaba cubrebocas.

La discusión empezó debido a los reclamos del amenazado al portador del arma por no seguir los protocolos sanitarios pertinentes, lo que desató el descontrol.

En las imágenes de la cámara de cámara de seguridad, se puede ver como un sujeto sin mascarilla sanitaria, entra a la tienda empujando a un anciano en silla de ruedas, minutos después, un hombre que iba acompañado de su hija, se acerca para pedirle que use cubrebocas, el individuo enloquece y saca el arma de fuego.

#Update: This individual has been identified. Thank you! https://t.co/KM0Ms7RlGp

— PBSO (@PBCountySheriff) July 15, 2020