¿Qué harían con un millón y medio de dólares? La respuesta más lógica sería invertirlo en algo no tan riesgoso y que a la larga dé unos buenos intereses para vivir cómodamente.

Pero un hombre vio en el partido de los New Orleans Saints vs. Los Angeles Chargers una inversión casi segura, luego que el equipo de Drew Brees estuviera -8 en la línea de apuesta, es decir, NOLA tenía que ganar por 9 o más puntos para que ganara la apuesta si es que jugaba contra la línea.

Esto no ocurrió, así que el apostador decidió meter esa tremenda cantidad a que New Orleans sólo ganaba el partido, por lo que la ganancia sería de poco más de 400 mil dólares si esto ocurría.

Monster bet in @DKSportsbook on Saints 👇👇 https://t.co/cZNNkoMrJn

El juego del Monday Night Football tuvo de todo, primero, NOLA comenzó el juego abajo 20-3 al llegar al segundo cuarto, desventaja que lucía complicada de remontar, ya que la defensiva de los Chargers tuvo un partidazo.

Al medio tiempo, los Saints lograron descontar 10-20, gracias a una jugada personal de Drew Brees, así que había esperanza.

Justin Herbert throws his third TD pass of the first half! #BoltUp

📺: #LACvsNO on ESPN



— NFL (@NFL) October 13, 2020