Hombre con síndrome de Down completa el triatlón Ironman

Por primera vez, un hombre con síndrome de Down en Florida completa el triatlón Ironman.

WUTF compartió la historia de Chris Nikic, un hombre con síndrome de Down que completó el triatlón Ironman después de entrenarse por dos años para lograrlo.

Chris is proving Anything Is Possible. Let the world know that something amazing is happening right now by using #onepercentbetter and #ChrisNikic. Let’s get him trending! pic.twitter.com/5q2zpPLelf — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) November 8, 2020

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El triatlón incluyó actividades de natación, ciclismo y atletismo. Nikic tuvo que correr más de 40 kilómetros.

La cuenta oficial del triatlón Ironman en Twitter hizo mención a la participación de Nikic, felicitándolo por su dedicación y desempeño en el evento deportivo.

.@ChrisNikic just crossed the 12.7 mile mat at a pace of just over 16 minutes. Coming up on the run halfway point. Still pacing to finish in time. Channel that good energy everyone! 💪 #imfl #inclusion #onepercentbetter pic.twitter.com/l3F01Uiupr — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) November 8, 2020

Chris Nikic ¡ERES UN IRONMAN! Felicidades Chris por convertirse en la primera persona con síndrome de Down en terminar un IRONMAN. ¡Has roto barreras al demostrar sin lugar a dudas que todo es posible! , tuiteó el evento deportivo.

El ahora triatlonista también habló sobre su participación en la competencia. Hace un año escribí “Chris World Champ”. Todo es posible , tuiteó Nikic.

A year ago I wrote “Chris World Champ”. Anything is Possible. https://t.co/iaU2qOmOcq — Chris Nikic (@ChrisNikic) November 8, 2020

Estamos más que inspirados, y su logro es un momento decisivo en la historia de IRONMAN que nunca se le podrá quitar , tuiteó el triatlón Ironman recalcando que Nikic nadó casi 4 kilómetros y recorrió 180 kilómetros en bicicleta.

We are beyond inspired, and your accomplishment is a defining moment in IRONMAN history that can never be taken away from you. You swam 2.4 miles, biked 112 miles and ran 26.2 miles and now you get to brag for the rest of your life.



(2/3) pic.twitter.com/hQhb36AjUB — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) November 8, 2020