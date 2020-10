No lo nieguen, hay muchos miedos en torno a la muerte y es lo único seguro en este mundo a largo plazo. Así es, todos dejaremos de existir de alguna manera en este mundo y la pregunta que ronda siempre en nuestra cabeza es ¿cómo será?

Entre los miedos que hay al momento de morir es si será con dolor, o quizá dormidos, también si tenemos alguna extraña enfermedad o nos entierren vivos.

¿Cómo es que un hombre despierta dentro de un congelador tras declararlo muerto?

Así es, son innumerables las historias de terror y horror que podemos imaginar de cómo dejaremos de existir, pero hay un caso extraño de un hombre de 74 años que dieron por muerto y en realidad no lo estaba.

Este hombre de avanzada edad estuvo en un refrigerador durante casi un día completo, esto, porque sus familiares pensaron que había muerto sin un certificado de defunción que avalara esto.

Como el hombre estaba en un estado de salud delicado, la familia pensó que había emigrado al otro mundo y todo esto ocurrió en Tamil Nadu, un estado ubicado al sur de la India.

Una historia irreal que pasó en la India

El hombre, quien se llama Balasubramanian Kumar, se encontraba en casa y no mostraba signos vitales el 12 de octubre, por lo que la familia comenzó a movilizarse para obtener el certificado de defunción.

Debido a la Pandemia del COVID-19, el trámite tardaría más de lo normal y la familia tuvo qque rentar un refrigerador para mantener el cuerpo del señor hasta que los servicios funerarios llegaran.

Después de esperar algunos días, el trámite pudo conseguirse y los servicios funerarios llegaron por el cuerpo, pero cuando intentaron moverlo, un par de trabajadores se llevaron el susto de su vida al darse cuenta que el hombre no estaba muerto.

“Le tiemblan las manos”, dice el hombre que está grabando a Balasubramanian Kumar, quien se encuentra dentro del refrigerador, por lo que ambos se quedan atónitos ante la escena. “Son ataques”, dice el hermano del hombre, quien continuó persuadiendo que Balasubramanian Kumar ya había pasado a mejor vida.

Imágenes no aptas para cardiacos

Las imágenes en el video son como de terror, pero esto pasó en la vida real, Balasubramanian Kumar no había muerto y por esta razón, autoridades en la India investigarán a la familia para ver si ellos no querían provocar la muerte de este hombre ¡Qué locura!