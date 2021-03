Hombre es hospitalizado tras recibir dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un día

Victor Smith, un hombre de 91 años del estado de Ohio, Estados Unidos, fue hospitalizado por recibir dos dosis de la vacuna contra el coronavirus en un mismo día.

El hecho ocurrió el 22 de enero, Víctor recibió la primera dosis de la vacuna por la mañana en un recinto ferial del condado de Butler. Satisfecho con su primera inoculación, Smith regresó al Centro de Rehabilitación de Jamestown, donde estaba llevando a cabo una recuperación.

Cuatro horas más tarde, una confusión entre un bombero y una enfermera provocó que Victor recibiera la segunda vacuna.

“Entró un bombero de la ciudad y dijo que tenían una oportunidad para Víctor, y la enfermera dijo ‘¿Víctor Smith?’ y él dijo ‘Sí’, así que le dieron el número de la habitación y lo enviaron a la habitación 202, que es donde estaba mi papá”, dijo su hija, Dawn Smith Theodore.

El hombre mayor manifestó cansancio y después se cayó, por lo que fue trasladado al hospital.

“Su presión arterial en ese momento era de 86 sobre 47, por lo que no podían administrar Lasix, que ayudaría al fluido alrededor de los pulmones porque su presión arterial era demasiado baja. Prácticamente me dijeron que no lo lograría”, aseveró Dawn.

El cuerpo de Victor Smith entró en shock debido a una sobredosis de la vacuna de Moderna, que se aplica con más de 20 días de diferencia entre la primera y segunda dosis.

“Mi papá dijo ‘Recibí dos vacunas'”, contó Dawn, que a través de su Facebook pidió oraciones para Victor, quien actualmente está bien y se encuentra recuperándose.

En una declaración conjunta, la ciudad de Hamilton y Community First Solutions informaron que “ocurrió un incidente en el que un residente de la ciudad de Hamilton recibió inadvertidamente dos dosis de la vacuna COVID-19 el mismo día. Tanto Jamestown como la ciudad de Hamilton Fire Departamento han comenzado las investigaciones sobre el incidente”.