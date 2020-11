hombre-herido-de-bala-mientras-manejaba-golpea-a-5-personas-con-su-auto-en-durham

La policía de Durham informa que un hombre fue disparado mientras manejaba esta semana, y su auto golpeó a cinco personas, incluyendo a un niño.

Según los funcionarios, el tiroteo que ocurrió el miércoles 25 de noviembre siguió a otro incidente ese día en la carretera de Hoover, cerca de la calle Angier.

Uno de los adultos heridos en el accidente está en estado crítico y se espera que los demás se recuperen.

DPD is investigating shooting on Hoover Rd near Angier Ave this afternoon. Male was traveling on Hoover when occupant(s) of passing vehicle fired shots. Victim is being treated for non-life-threatening injury to his arm. Call CrimeStoppers at (919) 683-1200 with information.

— DurhamPoliceNC (@TheDurhamPolice) November 25, 2020