Cada día pasan cosas increíbles, noticias que parecen escritas por guionistas de terror o ciencia ficción. Para prueba, un suceso que tuvo lugar en Turquía, donde un empleado intentó matar a su exjefe intoxicando su bebida con saliva infectada de coronavirus.

De acuerdo al periódico Hurriyet, Ibrahim Unverdi, dueño de una concesionaria de autos en la ciudad de Andana, confió 30 mil dólares a su empleado de tres años de antigüedad, Ramazan Cimen, quien los ocupó para saldar deudas pendientes con otro sujeto.

Molesto con la situación, Unverdi despidió a Ramazan y decidió denunciarlo ante las autoridades y medios locales, a quienes declaró que durante varios días, su empleado no contestaba sus llamadas y no sabía nada de su paradero.

Días después del incidente, Ramazan logró conseguir saliva infectada de coronavirus y la vertió en la bebida de Ibrahim, quien no bebió el líquido gracias a que uno de sus empleados le advirtió, según el rotativo.

“Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos”, confesó Unverdi.

Tras no lograr su cometido, Ramazan comenzó a enviar amenazas a Brahim y su familia. Dilek Unverdi, esposa del empresario, confesó a los medios que teme salir a la calle y encontrarse con Cimen, quien ya es buscado por las autoridades.

“Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en la cárcel en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario (…) Vivimos cara a cara con la muerte. No está claro de dónde vendrá este hombre y qué nos hará. No queremos vivir con este miedo a la muerte”, confesó Dilek.

Ramazan amenazó con asestarle un disparo en la cabeza

“No podría matarte con el virus. Te dispararé en la cabeza la próxima vez”, dice uno de los supuestos mensajes que Cimen envió a Brahim.

Brahim aseguró que preferiría recibir una bala en la cabeza antes de ser infectado con coronavirus y contagiar al resto de su familia.

“Preferiría que me matara en lugar de intentar infectarme con el virus. Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me contagio con covid-19, podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean (…) Al menos si me disparara en la cabeza, yo sería el único en morir. No hay necesidad de ser tan malvado”.