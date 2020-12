Hombre murió en pleno vuelo, posiblemente por COVID-19

Un hombre murió a bordo de un vuelo de United Airlines, luego de sufrir una emergencia médica que posiblemente fue generada por síntomas de COVID-19 .

El vuelo partió de Orlando (Florida) con destino a Los Ángeles, pero fue desviado a Nueva Orleans para poder llevar a un centro médico al hombre que presentó complicaciones.

El hombre fue declarado muerto después de su ingreso a un centro asistencial.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

La aerolínea está contactando a los pasajeros del vuelo que pudieron haber estado expuestos al virus. Además, las personas que dentro de la aeronave auxiliaron al hombre se han sometido a una cuarentena de 14 días para descartar cualquier contagio por coronavirus.

Las versiones sobre si el hombre estaba contagiado por coronavirus o no son contradictorias entre sí. Pasajeros del vuelo aseguran que la esposa del hombre había confirmado el padecimiento de COVID-19 .

El hombre detrás de mí en este vuelo. MURIÓ DE COVID (…) Tengo muchas preguntas. Y vamos a continuar este vuelo. En el mismo **** avión CONTAMINADO , tuiteó @jobreauxx, una usuaria que aparentemente estuvo en el vuelo 591 de la aerolínea.

La usuaria de Twitter aseguró que la esposa del fallecido confirmó que el hombre había dado positivo a una prueba de COVID-19 .

De acuerdo con The New York Times , voceros de la aerolínea United Airlines aseguraron que los médicos no confirmaron el contagio por coronavirus.

Además, la empresa indicó que el hombre había declarado que no tenía síntomas de COVID-19 cuando llenó un formulario antes de abordar al avión.