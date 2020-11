Luego del escándalo que detonaron las fotos de unos fans que se tomaron unas fotos al lado del cadáver de Maradona, el acto tomó diversas proporciones y ahora, hasta amenazas de muerte han recibido.

Recordemos que previo al velorio de Maradona, algunos empleados de la funeraria que debían trasladar su cuerpo a la Casa Rosada, decidieron retratarse con la Pulga y subieron las fotos a redes sociales, lo cual provocó indignación entre los fans.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Hombre que se tomó foto con el cadáver de Maradona recibe amenazas de muerte

Las imágenes se hicieron virales de inmediato, por lo que diversos fans arremetieron contra los empleados y comenzaron a investigar quiénes eran. Después de algunas horas, los trabajadores recibieron amenazas de muerte por tomarse las instantáneas con el astro.

A pesar de esto, Claudio Fernández, uno de los que aparecen en las imágenes dio su versión y se disculpó públicamente, además de revelar cómo recibió las amenazas de muerte.

“Yo con (Sepelios) Pinier y con varias cocherías trabajo hace varios años. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir?”, explicó. “Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice”, declaró.

Era su ídolo y se disculpó por la fotografía

Además, Fernández dijo que Maradona era su ídolo, que nunca quiso hacer daño al tomar la foto ni faltar al respeto a la familia del pampero.

“Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó”, dijo en entrevista para Radio 10 de Argentina.

Este acto, le costó el empleo y más amenazas

Este bochornoso acto le costó el empleo a Fernández, quien no tuvo más remedio que aceptar la decisión de la empresa, ya que violaba los estatutos internos de ella.

“Maradona es ídolo de todos. Mío, tuyo y del mundo. Lo que hice no fue intencional, ni de mi parte ni de mi hijo. De la empresa me echaron. Me echaron por algo que yo no hice. Y la empresa no tiene la culpa, tampoco”, relató. “Si ves la foto (soy el de anteojos) levanté justo la cabeza. Fue algo instantáneo. Yo lo que más quería era dejarlo como un ídolo y que sus familiares se despidieran, como hicimos con toda su familia”, insistió.

Por otra parte, Fernández explicó que luego de que se filtró la imagen, comenzó a recibir amenazas vía telefónica por parte de un grupo de Argentinos Juniors.