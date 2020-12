Un video de un hombre trans se volvió la sensación de Instagram y TikTok al mostrar el parto de su hija en una bañera.

Danny Wakefield, de 38 años, es un trans que celebró el nacimiento de su hija a través de sus redes sociales. Desde hace 8 meses cuando anunció el embarazo ya había captado la atención de muchos.

“Nací junto a un bebé milagroso, así que tiene sentido que dé a luz a uno. Estoy más que emocionado de anunciar el primer bebé en cuarentena, que llegará en diciembre de 2020. Pequeña, tu papá está tan emocionado de saludarte. Nunca dejes de soñar y sigue derribando puertas para que otros pasen”.

Danny hizo que sus fans siguieran la evolución de su embarazo. Pero el momento decisivo en el que dio a luz quedó como un conmovedor instante compartido.

Él decidió que el parto fuera efectuado en casa debido a los riesgos de visitar hospitales por la pandemia. También quiso que el dar a luz estuviera dentro de las nuevas normas de la naturalidad en el que el contacto físico con su bebé prevaleciera.

Nunca me había sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida. Esta es la cosa más épica que he hecho. Qué increíble equipo de partos tuve”, escribió el nuevo padre.

El padre de la criatura reveló que al nacer ella no respiraba, pero que pasado un instante su respiración se normalizó.

Ahora, Danny disfruta de su pequeña Wilder Lea y se muestra orgulloso y feliz, además de agradecido con la vida por su experiencia. La bebé pesó 3 kilos y midió 50 centímetros. El padre agregó que el género de Wilder será definido por ella misma más adelante, en vista de que el “género es fluido”.

Compartió luego que el parto fue doloroso, pero al mismo tiempo una gran lección.

Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo (…) Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante (…) Este embarazo me ha enseñado mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición”.