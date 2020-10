Hombre utiliza la tecnología para colorizar el pasado

La ilusión de saber cómo hubiese lucido el pasado a color se ha tornado realidad luego de que Joaquim Campa Solé, un residente de Barcelona y padre de dos hijos, se dedicó a publicar sus trabajos de colorización durante el confinamiento por el COVID-19.

Entre otras obras, el hombre publicó la Calle Madero y los Correos de México a finales del 30 a color, de acuerdo con El Universal.

Lo curioso es que el hombre no se dedica a la coralización. Es un hombre de 42 años que trabaja como jefe de Recursos Humanos en una empresa de videojuegos en Españana.

“Realmente es una tecnología al alcance de todos. Puedes tener conocimientos básicos. La técnica se hace con Inteligencia Artificial, es un programa para colorizar en lugar de que sea a mano”, compartió Joaquim Campa Solé.

El hombre explicó con tan solo unos pocos conocimientos de autoprogramaciión de código abierto y videos de YouTube se puede colorizar el pasado.

El hombre igual mencionó que la comunidad mundial puede utilizar la colorización para llevarla a cabo desde el teléfono.

Sus trabajos los ha compartido con amantes tanto de la tecnología como de la historia.

El hombre mencionó que, a pesar de que solo ha visitado Quintana Roo, ha colorizado otras atracciones en México.

“Colorear el pasado de mi ciudad, Barcelona, de principios de siglo es lo que hago. No es un tema artesanal o artístico: sólo busco un video y lo coloreo. Hay muchos tratamientos, como el color, los frames por minuto, etc. Hay otros programas que mejoran otras partes del video, no solo el color”, puntualizó.

La Noticia redactó esta nota con información de El Universal.