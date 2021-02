Hombres arrojan a joven de puente en Colombia por ser peruano

En los últimos días se hizo viral un indignante video en TikTok donde un joven es lanzado de un puente en Colombia por dos sujetos en un aparente ataque xenófobo.

Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, un joven peruano de 19 años, viajó a Colombia con un amigo para comprar ropa y revenderla en su país; sin embargo, llegando a la nación cafetalera fue estafado por su compañero.

La grabación muestra cómo dos sujetos, aparentemente venezolanos, increpan a Silvano y le preguntan de dónde proviene, a lo que él responde Huánuco. Molestos, le cuestionan el país de origen. Cuando Oblitas contesta “Perú” uno de los hombres lo lanza al vacío mientras su cómplice graba su caída. Posteriormente avientan su mochila y el agresor pide a su compañero detrás de la cámara que borre el video.

“Bórralo, se murió lo que se murió”, dice el sujeto.

Gracias a que el video se viralizó en TikTok, fue que la hermana de Silvano, Janet Cántaro, pudo alertar a las autoridades sobre lo que había sucedido con su hermano.

“Fue con el motivo de traer mercadería (…) ropa. Se llevó el monto de 5 mil soles para comprar ropa y traer a Perú”, aseguró Janet a un medio local.

Janet dijo que había mantenido contacto con su hermano el día anterior al incidente. Jackiel, como era conocido por sus padres y amigos, le había pedido ayuda debido a que su amigo, identificado como Andrés y de origen colombiano, lo había dejado solo y sin sus cosas.

“Me dijo: ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las 8 p.m. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, relató.

La hermana de la víctima solicitó la ayuda del Ministerio del Interior y del canciller peruano Allan Wagner, además de de exigir a las autoridades colombianas que hagan justicia por su hermano.

“Estamos preocupados, por favor. Necesitamos que se haga una investigación en Colombia. Estamos preocupados, hasta ahorita no se sabe si él falleció o sigue con vida”.