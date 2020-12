Hacer homeoffice puede ser una experiencia increíble si se tiene una buena imaginación.

Y es justo la apuesta de los Charlotte Knights, equipo que ideó una nueva manera de vivir la experiencia de trabajar desde casa.

O desde un parque de pelota, mejor dicho.

El Truist Field ahora acepta reservas en línea para sus suites, pero no para los juegos de temporada.

La organización decidió convertirlas en oficinas con vistas al horizonte y al campo, una idea que provocó que se estén llenando rápidamente, debido al alta demanda.

Para los muchos habitantes de Charlotte que todavía trabajan desde casa, los Charlotte Knights idearon una alternativa.

De acuerdo con Charlotte Agenda, Tommy Viola, vicepresidente de comunicaciones de los Knights, dijo que las suites ofrecen una innovadora experiencia.

Esto, pensando en un cambio de escenario para aquellos que ya han tenido suficiente de su oficina desde casa.

So, @KnightsBaseball is doing a "Work From Home Plate" program all off-season, where you can rent a suite to change up your 2020 work routine. Free WiFi and coffee and, yes, it's pretty awesome! pic.twitter.com/cPfLpnl6b3

— Ryan McGee (@ESPNMcGee) November 30, 2020