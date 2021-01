Carolina del Norte tiene un nuevo equipo de béisbol profesional de Ligas Menores.

Su nombre es Gastonia Honey Hunters.

El propietario del equipo, Brandon Bellamy, anunció el nombre de la nueva franquicia de la Liga Atlántica.

El nuevo nombre y el logotipo del equipo presentan al tejón de la miel.

Se trata de un animal conocido por su fuerza, ferocidad y dureza y famoso por ser salvaje y osado ante casi cualquier otra especie cuando escapar es imposible.

“Honey Hunters fue elegido para reflejar los rasgos compartidos entre Gastonia y los del animal más intrépido del mundo”, dijo Bellamy.

“Sin miedo, decidido y resistente”, apuntó.

“Desde el primer día me inspiró la encarnación de Gastonia de estos atributos”, indicó.

“Particularmente en lo que se refiere al compromiso inquebrantable de la ciudad con la mejora continua o, como nos gusta decir, la búsqueda de miel”, abundó.

El equipo había anunciado el otoño pasado que se estaban considerando cinco nombres para la franquicia, que jugará sus partidos en el nuevo estadio del distrito.

Gastonia Fire Ants, Gastonia Hogzillas, Gastonia Hotshots, Gastonia Uppercuts y Honey Hunters.

