¿Qué te dicen los astros en el horóscopo de la semana acerca? Cómo irán las cosas:

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 11 al 17 de abril

ARIES

Semana llena de visiones o sueños premonitorios. Estás híper sensitivo/a y verás muchas cosas que no sabrás explicar. No te esfuerces, que son sólo para ti.Lo mejor de la semana: Tu sexto sentido. Lo peor: No comas más de la cuenta. Tus números de la suerte: 63 y 9.

AMOR: Ríndete al amor y disfruta del interés que está poniendo esa persona en conquistarte.

TAURO

Puedes recibir noticias que te aliviarán, ya que hacía tiempo que no sabías nada de esa persona a la que tanto aprecias. Quizá las noticias vengan acompañadas de una visita. Lo mejor de la semana: Cambiar cosas que necesitan renovación. Lo peor: No pierdas cosas importantes por despiste. Tus números de la suerte: 88, 16 y 7.

AMOR: Te lo pasarás muy bien con tus amigos y con tu pareja, y si no tienes pareja, conocerás a alguien divertido e inteligente que te hará vivir horas inolvidables.

GEMINIS

Disfrutas mucho viendo felices a las personas a las que quieres, así que prepararás una comida familiar o un encuentro en el que harás todo lo posible porque se lo pasen bien. Semana entrañable y feliz. Lo mejor de la semana: Estar entre tus seres queridos pasándolo bien. Lo peor: Vigilas los gastos. Tus números de la suerte: 80 y 8.

AMOR: Tu pareja te agradecerá lo que haces por ella, cómo le demuestras tu amor y cómo la escuchas. Serán días bonitos y felices.

CANCER

Rompe de una vez con los viejos hábitos, renueva tu interior y tu exterior, y serás más feliz. Estás a punto de encontrate con tu media naranja. Abre bien los ojos!. Lo mejor de la semana: Disfrutar con intensidad de todo. Lo peor: El miedo a equivocarte. Tus números de la suerte: 33 y 6.

AMOR: Momentos intensos en lugares relacionados con el arte o con la cultura. Eleva tu espíritu y vivirás experiencias alucinantes.

LEO

No te rindas, que estás llegando al final del túnel y muy pronto verás la luz. Te esfuerza mucho en todo lo que haces y pronto recibirás tu recompensa. Lo mejor de la semana: Señales claras y personas que te mostrarán el camino. Lo peor: El miedo a equivocarte. Tus números de la suerte: 12 y 3.

AMOR: No te enamores de alguien que ya tiene pareja, que sufrirás. Si empiezas a interesarte por esa persona, aléjate del peligro ahora que aún estás a tiempo.

VIRGO

No te mientas a ti mismo/a. Parece que tratas de hacerte creer que algo no te importa o no te afecta, y cuanto más tardes en reconocerlo y superarlo, más te puede dañar... Ponte cara a cara con el problema y toma las decisiones oportunas. Lo mejor de la semana: Sé valiente. Lo peor: Esconderte. Tus números de la suerte: 55, 10 y 1.

AMOR: Quieres que tu pareja te comprenda a la perfección cuando ni siquiera tú eres capaz de entenderte a ti mismo/a. Sé consecuente y trata de darte a conocer con calma, pero sin pausa.

LIBRA

Trata de ser justo/a. Parece que te estás decantando por una persona y no tienes en cuenta las razones de la otra parte. Escúchalos a los dos y no te limites a dejarte llevar por tus emociones. Lo mejor de la semana: Buscar el equilibrio en todo. Lo peor: No esperes milagros. Tus números de la suerte: 91, 10 y 1.

AMOR: Alégrate de las cosas buenas que le pasan a tu pareja y no seas tan envidioso/a ni celoso/a, que sólo conseguirás estropear vuestra relación.

ESCORPIO

Te enfadas por tonterías y dices cosas que pueden herir a alguien que te importa. Relájate y piénsate las cosas varias veces antes de hablar. Estás a punto de recibir noticias importantes que harán que des un giro a tu vida. Lo mejor de la semana: la sensación de libertad. Lo peor: el mal humor, contrólalo. Tus números de la suerte: 32 y 5.

AMOR: No te obsesiones con personas ni con cosas, que tu imaginación te puede jugar una mala pasada. Baja tierra y disfruta del día a día.

SAGITARIO

Vives en un mundo de fantasía, o tienes tu propio mundo interior al que acudes para evadirte de la realidad. No es malo, pero siempre que sepas cuál es cuál y no te confundas... Vive el presente.Lo mejor de la semana: Pierde el miedo a los comentarios de los demás. Lo peor: Romper una relación valiosa. Tus números de la suerte: 21 y 3.

AMOR: No te niegues a ti mismo/a el amor porque pienses que nadie te quiere o que no lo importas de verdad. Estás dejando pasar una oportunidad única.

CAPRICORNIO

Te estás alejando de tus seres queridos sin darte cuenta y te vas a perder momentos importantes. Llama a esas personas a las que quieres e involúcrate más en sus vidas. Lo mejor de la semana: No tener miedo al fracaso. Lo peor: El egoísmo. Tus números de la suerte: 77, 14 y 5.

AMOR: El amor está en todas partes, no sólo en la pareja. No dejes de dar amor a los seres de tu mundo, que sólo se recibe lo que antes se da.

ACUARIO

Una semana muy entretenida en la que se te pasará el tiempo volando. No dejes de practicar tus aficiones ni de dedicarte tiempo a ti mismo/a por las prisas de los demás. Lo mejor de la semana: Todo te irá bien. Lo peor: Cuidado con las cosas de cristal, que las puedes romper. Tus números de la suerte: 17 y 8.

AMOR : Estás empezando una relación que será duradera y feliz. Puede que no sea tan apasionada como esperas, pero a cambio haréis grandes cosas juntos.

PISCIS

Dejas sin hacer cosas importantes por ocuparte de los temas que menos tienen que ver contigo. Céntrate en tus propios asuntos, que nadie hará las cosas por ti... Lo mejor de la semana: comprender el orden. Lo peor: esperar de los demás lo que no te darán. Tus números de la suerte: 32 y 5.

AMOR: Te ofrecerán una relación que no es precisamente como esperabas, pero quizá te venga bien para divertirte y cambiar de aires.

Este horóscopo de la semana es provisto por: elespejo.com