¿Cuáles son las predicciones del horóscopo de la semana? ¿Cómo se termina el mes de abril e inicia mayo:

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 25 de abril al 02 de mayo

ARIES

Piensa bien antes de hablar, a ver si te vas a arrepentir porque te escucha quien menos pensabas... Lo mejor : la prudencia. Lo peor: perder el tiempo. Tus números de la suerte: 10 y 1.

AMOR: Tiempo de conquistas. El amor te propondrá una semana especial.

Tiempo de conquistas. El amor te propondrá una semana especial. TRABAJO: Atento/a a las oportunidades que esta semana se te presenten. Podrían darte una favorable sorpresa.

Atento/a a las oportunidades que esta semana se te presenten. Podrían darte una favorable sorpresa. SALUD: Si practicas deportes ten especial cuidado con esfuerzos físicos. Calienta bien antes de ponerte en marcha.

TAURO

No fuerces a nadie a ponerse de tu lado, que cada uno tiene derecho a pensar y sentir lo que le parezca. Lo mejor de la semana: ser tú sin presiones. Lo peor: los despistes y pérdida de cosas. Tus números de la suerte. 80 y 8.

AMOR: Antiguos proyectos familiares te provocarán más de un dolor de cabeza. No te impacientes.

Antiguos proyectos familiares te provocarán más de un dolor de cabeza. No te impacientes. TRABAJO: No pretendas convertirte en el centro del mundo. Permite que cada uno se ocupe de lo suyo.

No pretendas convertirte en el centro del mundo. Permite que cada uno se ocupe de lo suyo. SALUD: Esta semana conservarás una sonrisa en todo momento. Semana de mejoras en cuanto a salud se refiere.

GEMINIS

Estás a punto de alcanzar una meta importante, así que disfruta del momento, pero sin dormirte en los laureles. Lo mejor de la semana: tu realización personal. Lo peor: nada, porque todo te irá bien. Tus números de la suerte. 75, 12 y 3.

AMOR: La mejor elección será festejar y divertirse. Nada de involucrarse con personas depresivas.

La mejor elección será festejar y divertirse. Nada de involucrarse con personas depresivas. TRABAJO: No dejes trámites pendientes y avanza antes de que las condiciones imperantes se compliquen.

No dejes trámites pendientes y avanza antes de que las condiciones imperantes se compliquen. SALUD: Algunos nativos de Géminis podrían sufrir jaquecas. Baja tu nivel de estrés y no te automediques.

CANCER

Pierdes mucho tiempo imaginando cómo serían otras situaciones y no te implicas en tu vida real. Deja de darle tantas vueltas... Lo mejor de la semana: rendirte a las evidencias. Lo peor: llegar tarde cuando te esperan. Tus números de la suerte: 89, 17 y 8.

AMOR: Tendrás esta semana la oportunidad de explorar caminos inusuales que renovarán la pasión.

Tendrás esta semana la oportunidad de explorar caminos inusuales que renovarán la pasión. TRABAJO: Intenta un cambio de conducta si no quieres que su socio deje de serlo.

Intenta un cambio de conducta si no quieres que su socio deje de serlo. SALUD: Sin cambios drásticos ni molestias, de todas formas, no descuides tu alimentación.

LEO

Si finges interés, lo notarán, y será peor que si eres sincero/a desde el principio. Lo mejor de la semana: no perder el tiempo. Lo peor: esperar que tu vida de un giro sin hacer nada por tu parte. Tus números de la suerte: 99, 18 y 9.

AMOR: Tus sueños de amor cobrarán forma y lograrás conquistar ese corazón esquivo.

Tus sueños de amor cobrarán forma y lograrás conquistar ese corazón esquivo. TRABAJO: Revisa tus cuentas y ordena tus compromisos de pago. Mantén bajo control tu economía.

Revisa tus cuentas y ordena tus compromisos de pago. Mantén bajo control tu economía. SALUD: Inicia una dieta depurativa que te ayudará a aumentar el rendimiento físico e intelectual.

VIRGO

Esta será una semana llena de sorpresas agradables, pero si no abres bien los ojos, podrías no verlas... Lo mejor de la semana: que estés atento/a a la vida. Lo peor: dejarte y abandonar. Tus números de la suerte: 22 y 4.

AMOR: Podrían invadirte sentimientos contradictorios en relación con tu pareja. Aclárate.

Podrían invadirte sentimientos contradictorios en relación con tu pareja. Aclárate. TRABAJO: Te sentirás tentado/a de adquirir elementos que, en realidad, no te serán de gran utilidad. Evita gastos innecesarios.

Te sentirás tentado/a de adquirir elementos que, en realidad, no te serán de gran utilidad. Evita gastos innecesarios. SALUD: Tu cuerpo necesita movimiento, unos minutos de caminata te harán sentirte mucho mejor.

LIBRA

No es el mejor momento para tomar decisiones drásticas, pero si tienes que hacerlo, no lo dejes pasar. Tu familia te aconsejará bien. Lo mejor de la semana: la claridad mental. Lo peor: dar la espalda a los tuyos. Tus números de la suerte: 50 y 5.

AMOR: Disfrutarás de un encuentro con gente que te dará nuevos puntos de vista.

Disfrutarás de un encuentro con gente que te dará nuevos puntos de vista. TRABAJO : Siempre que emplees tu empuje y fuerza de voluntad, podrás continuar con tu trabajo independientemente.

: Siempre que emplees tu empuje y fuerza de voluntad, podrás continuar con tu trabajo independientemente. SALUD: No trates de olvidar tus penas con placeres de buena mesa. El ejercicio físico te hará recuperar el humor.

ESCORPIO

Una semana llena de altibajos que te hará sentir diferente, quizá incluso tengas ganas de cambiar de vida... Espera que pasen estos días y decide con calma. Lo mejor de la semana: la paciencia. Lo peor: perder de vida tus intereses reales. Tus números de la suerte: 83, 11 y 2.

AMOR: No rechaces ninguna invitación, disfrutarás de un agradable y necesario momento de esparcimiento.

No rechaces ninguna invitación, disfrutarás de un agradable y necesario momento de esparcimiento. TRABAJO: Si tienes pensado un cambio de rumbo en tu trabajo, espera a tener las ideas más claras.

Si tienes pensado un cambio de rumbo en tu trabajo, espera a tener las ideas más claras. SALUD: Tu organismo necesita un respiro, dáselo alimentándote correctamente y notaras los cambios.

SAGITARIO

No te emociones tanto y pon un poquito más de cabeza y menos de corazón, que puede que no sea como aparenta... La semana irá iluminando tu camino. Lo mejor de la semana: la realidad. Lo peor: dejar de ser tú mismo/a. Tus números de la suerte: 23 y 5.

AMOR: Nada de reproches. Organice una velada romántica para reconciliarse con su enamorado.

Nada de reproches. Organice una velada romántica para reconciliarse con su enamorado. TRABAJO: Cuídate de que actitudes inseguras de tu parte puedan originar tensiones con tus compañeros.

Cuídate de que actitudes inseguras de tu parte puedan originar tensiones con tus compañeros. SALUD: Deja de lado los malos recuerdos. La práctica de actividad física te ayudará a recuperarte.

CAPRICORNIO

Si dejas pasar esta oportunidad, te costará recuperar el momento. No esperes que te lo den todo hecho y pon más de tu parte. Lo mejor de la semana: recordar a qué has venido. Lo peor: no aprender de los errores. Tus números de la suerte: 66, 12 y 3.

AMOR: Tu pareja necesitará de tus demostraciones de ternura. Deja que tus emociones broten libremente.

Tu pareja necesitará de tus demostraciones de ternura. Deja que tus emociones broten libremente. TRABAJO: Los problemas con tus jefes no son tan graves como crees. Tómate tiempo para reflexionar.

Los problemas con tus jefes no son tan graves como crees. Tómate tiempo para reflexionar. SALUD: Ocúpate de tu imagen, hazte un regalo que te haga sentir bien.

ACUARIO

No puedes esperar sentado/a. Lánzate a la vida, que si quieres algo, tienes que ir a por ello. Lo mejor de la semana: confiar más en ti. Lo peor: nada, porque todo te irá bien. Tus números de la suerte: 10 y 1.

AMOR : Si pretendes analizar tu relación afectiva, hazlo sin perder ternura ni comprensión.

: Si pretendes analizar tu relación afectiva, hazlo sin perder ternura ni comprensión. TRABAJO: Replantea convenios y haz reajustes inevitables. Esto mejorará tus perspectivas laborables.

Replantea convenios y haz reajustes inevitables. Esto mejorará tus perspectivas laborables. SALUD: Modificando pequeños hábitos podrá lograr el equilibrio que tu cuerpo necesita.

PISCIS

Estarás muy interesado/a en temas que en otras ocasiones pasas por alto. Quizá ahora seas más observador y te des cuenta de que merece la pena. Lo mejor de la semana: abrirse al mundo. Lo peor: la pereza. Tus números de la suerte: 30 y 3.

AMOR: Acepta las invitaciones que recibas y participa activamente de la vida social.

Acepta las invitaciones que recibas y participa activamente de la vida social. TRABAJO: Excelente semana. No vaciles en el ámbito profesional y pon en marcha proyectos de crecimiento.

Excelente semana. No vaciles en el ámbito profesional y pon en marcha proyectos de crecimiento. SALUD: Inscríbete en un gimnasio y deja, de una vez y por todas, tus hábitos sedentarios.

