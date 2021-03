¿Qué te dicen los astros en el horóscopo de la semana acerca de cómo irán las cosas los últimos días de marzo e inicio de abril?

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 28 de marzo al 3 de abril

ARIES

Verás la evidencia de algunos temas que te preocupaban y que no sabías si eran imaginaciones tuyas. Te darás cuenta de que te estabas metiendo en un terreno peligroso por ser demasiado confiado/a y que aún estás a tiempo de salir indemne. Lo mejor de la semana: no dejes nada para mañanaLo peor: esperar que las cosas cambien a mejor. Tus números de la suerte: 77, 14 y 5.

No dejes de pensar que lo que haces es lo correcto, porque es así, y si alguien te critica es por pura envidia. TRABAJO: Puedes defender a alguien que no lo merece y salir tú perjudicado/a, así que no seas tan quijote y analiza bien las cosas antes de actuar.

Puedes defender a alguien que no lo merece y salir tú perjudicado/a, así que no seas tan quijote y analiza bien las cosas antes de actuar. SALUD: Tos o problemas respiratorios. No fumes y respira conscientemente.

TAURO

Estos días estarás muy en tu mundo, ocupándote de tus aficiones, recolocando cosas, haciendo revisión de lo que sirve y lo que no. Harás bien, porque el mundo está muy revuelto a tu alrededor y no merece la pena que malgastes energía. Lo mejor de la semana: Ser feliz en tu mundo. Lo peor: Comer cosas en mal estado. Ojo. Tus números de la suerte: 33 y 6.

Te apetecerá compartir momentos de intimidad con alguien que ha llegado hace poco a tu vida, y parece que esa persona te demostrará que merece la pena el riesgo. TRABAJO: Silencio a tu alrededor en el trabajo. Eso es casi peor que cuando hay mucho ruido, pero no te preocupes, que si discuten o hay problemas, no te afectarán.

Silencio a tu alrededor en el trabajo. Eso es casi peor que cuando hay mucho ruido, pero no te preocupes, que si discuten o hay problemas, no te afectarán. SALUD: Ojo con las cosas que comes o que bebes que puede que algo no te siente bien y te de una mala semana.

GEMINIS

Estos días estarás un poco agorero/a y te rondarán ideas oscuras o agobiantes, y además de afectarte a ti, puedes contagiar a las personas cercanas. Paséate por sitios bonitos, visita museos, parques, etc, y te alegrarás. Lo mejor la semana: dibuja sonrisas en vez de malas caras. Lo peor: no te encierres en tus pensamientos. Tus números de la suerte: 31 y 4.

Visitas de alguien del pasado que no te recordará los mejores momentos de tu vida. No dejes que se acerque a ti y ganarás más. TRABAJO: Habla sólo si estás seguro/a de que lo que vas a decir es mejor que el silencio. No malgastes energía en temas o personas que no lo apreciarán.

Habla sólo si estás seguro/a de que lo que vas a decir es mejor que el silencio. No malgastes energía en temas o personas que no lo apreciarán. SALUD: Cuida tus oídos. Quizá tengas que prestar menos atención a lo que no tiene que ver contigo.

CÁNCER

No te metas en asuntos ajenos que no te conciernen y a los que nadie te ha invitado. Cada uno toma las decisiones que quiere y no tienes por qué juzgarlos por ello. Si das consejos, saldrás perjudicado/a. Lo mejor de la semana: cada uno a lo suyo. Lo peor: cuida tus pies y tobillos. Tus números de la suerte: 90 y 9

Te regalarán algo que te demostrará cuánto te quieren. Se agradecido/a. TRABAJO: Organizarás un evento que demostrará a tus jefes lo bien que haces las cosas y cuánto vales.

Organizarás un evento que demostrará a tus jefes lo bien que haces las cosas y cuánto vales. SALUD: Tus tobillos y pies parece que están débiles, o quizá no pises bien, y puedes hacerte daño. Pon remedio.

LEO

No te pierdas en divagaciones. Tienes muchas cosas que hace y el tiempo se va rápido, así que ponte manos a la obra y no pongas excusas ni culpes a nadie de tus retrasos. Estás dejando de lado a alguien que necesita que le eches una mano. Organiza tu tiempo para poder hacer todo. Lo mejor de la semana: relájate, pero no demasiado. Lo peor: los despistes. Tus números de la suerte: 51 y 6.

Buena semana para decirle a tu pareja cuánto le quieres y cuánto te importa todo lo que hace por ti. Es semana de agradecimientos. TRABAJO: Te demoras demasiado en los detalles y dejas de hacer las cosas importantes. Eso no es bueno y te retrasa mucho.

Te demoras demasiado en los detalles y dejas de hacer las cosas importantes. Eso no es bueno y te retrasa mucho. SALUD: Sigue cuidándote como lo haces y tu salud seguirá siendo inmejorable.

VIRGO

Te aburres de hacer siempre las mismas cosas y buscas aficiones nuevas, personas nuevas, amores nuevos. Es una fantástica semana para la renovación que necesitas, así que sal al mundo y busca nuevas ideas. Lo mejor de la semana: eres poderoso/a y capaz, no lo olvides. Lo peor: sigue yendo todo bien. Tus números de la suerte: 10 y 1.

No discutas con tu pareja por discutir. A veces te apetece crear polémica para que él/lla salte, pero después no sabes cómo pararlo. TRABAJO: Gasta menos, que aunque el trabajo no te va a faltar, quizá quieras hacer un gasto extra en pocos días y te arrepientas de lo dilapidado.

Gasta menos, que aunque el trabajo no te va a faltar, quizá quieras hacer un gasto extra en pocos días y te arrepientas de lo dilapidado. SALUD: Estás lleno/a de energía y rebostante de salud.

LIBRA

Estás rozando la ilegalidad o haciendo las cosas de una manera que no es la más adecuada. medita antes de seguir por ese camino, que te perjudicas tú solo/a. Escucha los consejos de esa persona que siempre te ha demostrado lealtad. Lo mejor de la semana: No perder los papeles. Lo peor: Siempre hay alguien que te observa. Tus números de la suerte: 37, 10 y 1.

Te lo pasarás muy bien con tu pareja o con esa persona que te está enamorando. Esta semana será divertida y llena de aventuras. TRABAJO: No pienses que haciendo las cosas a tu manera, sin contar con nadie, te irá mejor, porque el trabajo en equipo es muy importante para el buen desarrollo de tu trabajo.

No pienses que haciendo las cosas a tu manera, sin contar con nadie, te irá mejor, porque el trabajo en equipo es muy importante para el buen desarrollo de tu trabajo. SALUD: Los picantes pueden ser perjudiciales para tu salud.

ESCORPIO

Podrás quedar bien con un/a amigo/a que te pide ayuda, y además te costará poco complacerle, así que no lo dudes y ponte a su servicio igual que él/lla lo ha hecho antes por ti. Te harán una proposición de negocios muy interesante. Medita sobre ello. Lo mejor de la semana: Dar gracias al universo por lo que te da cada día. Lo peor: todo te irá bien. Tus números de la suerte: 33 y 6.

Alguien se ha enamorado de ti y te dará claras muestras de su interés esta semana. De ti depende… TRABAJO: No finjas no enterarte de nada, que ahora se trata de demostrar tu atención y esfuerzos, no de ocultarte en un rincón discretamente.

No finjas no enterarte de nada, que ahora se trata de demostrar tu atención y esfuerzos, no de ocultarte en un rincón discretamente. SALUD: Mucha energía y ganas de renovarte a todos los niveles.

SAGITARIO

No interrumpas el correcto funcionamiento de temas que perjudicarán tu vida y la de los que te rodean. Una cosa es ayudar y otra muy diferente no dejar que los demás hagan su trabajo. Céntrate en las cosas importantes. Lo mejor de la semana: Seguir tu camino con seguridad. Lo peor: Perder cosas valiosas. Tus números de la suerte: 21 y 3

Puedes enterarte de cosas que te dolerán o te molestarán, pero habla directamente con la persona que te ha hecho daño antes de tomar decisiones apresuradas. TRABAJO: Haz tu trabajo sin juzgar el de los demás y todo te irá mucho mejor. Tienes entrevistas de trabajo que te pondrán en bandeja una mejora importante.

Haz tu trabajo sin juzgar el de los demás y todo te irá mucho mejor. Tienes entrevistas de trabajo que te pondrán en bandeja una mejora importante. SALUD: Algún malestar en la vista que se puede solucionar con un colirio o con lavados con manzanilla.

CAPRICORNIO

Céntrate en las necesidades de tus seres queridos. Puedes recuperar la amistad de alguien que se enfadó contigo hace tiempo y que tenía razón al hacerlo. Sé agradecido/a. Lo mejor de la semana: dar gracias a la vida. Lo peor: el orgullo mal entendido. Tus números de la suerte: 54 y 9.

Le gustas mucho a alguien a quien no le prestas atención. Es porque no te has dado cuenta o por hacerte el/la interesante. TRABAJO: Ponte al día, que te quedan pocas semanas para hacer algo pendiente y no se va a terminar solo.

Ponte al día, que te quedan pocas semanas para hacer algo pendiente y no se va a terminar solo. SALUD: Deja de ser tan obsesivo/a y come más variado.

ACUARIO

Estás en un momento muy bueno de tu vida y las cosas te saldrán bien porque estás trabajando por ellas. No cuentes con la respuesta del azar porque lo que recibirás serán los frutos de tu esfuerzo. Visitas con buenas noticias. Lo mejor de la semana: perder el miedo al porvenir. Lo peor: no aprovechar bien el tiempo. Tus números de la suerte: 19, 10 y 1.

Momentos de atracción y sexo con personas inesperadas. TRABAJO: Muchas cosas que hacer y algún agobio poco importante. Una semana bien aprovechada.

Muchas cosas que hacer y algún agobio poco importante. Una semana bien aprovechada. SALUD: Date masaje en la planta de los pies y ponte alguna crema hidrante, que te sentará bien.

PISCIS

Las cosas sencillas te llevarán lejos. No elijas lo rebuscado o complicado porque pienses que te irá mejor, ya que el Universo pondrá a tu paso soluciones sencillas y prácticas. Te esperan grandes sorpresas. Lo mejor de la semana: la satisfacción que te dará ser como eres. Lo peor: nada. Todo te irá bien. Tus números de la suerte: 80 y 8.

Romperás una relación que no te hacía feliz y te sentirás muy liberado/a. Si no quieres romperla, al menos exigirás que las cosas cambien para quedarte en ella. TRABAJO: Por fin las cosas te saldrán como esperas y podrás demostrar que tenías razón al hacer lo que tu corazón y tu cabeza te dictaban.

Por fin las cosas te saldrán como esperas y podrás demostrar que tenías razón al hacer lo que tu corazón y tu cabeza te dictaban. SALUD: Una buena dieta sana y equilibrada obrará milagros en tu salud.

Este horóscopo de la semana fue provisto por: elespejo.com