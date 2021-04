Horóscopo de la semana: 4 al 10 de abril

¿Qué te dicen los astros en el horóscopo de la semana acerca de cómo irán las cosas en los próximos días de abril?

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal:

en el amor,

el trabajo,

y la salud.

Horóscopo de la semana: 31 de enero al 6 de febrero

ARIES

No descartes ninguna posibilidad y abre tu mente a un cambio que te resultará fundamental. Atrévete a ver el mundo de otra manera y a ser artífice de tu propio destino. Adelante. Lo mejor de la semana: convencerte a ti mismo/a. Lo peor: esperar las opiniones de los demás para avanzar. Tus números de la suerte: 21 y 3.



AMOR: Acepta que hay algunos sentimientos que se han modificado. Si aún no tienes muy en claro que es lo que sientes en este momento, tómate un tiempo para reflexionar, pero no sigas tan solo por costumbre. Un amor deshonesto no beneficia a nadie y sólo trae dolor en el corazón.

Acepta que hay algunos sentimientos que se han modificado. Si aún no tienes muy en claro que es lo que sientes en este momento, tómate un tiempo para reflexionar, pero no sigas tan solo por costumbre. Un amor deshonesto no beneficia a nadie y sólo trae dolor en el corazón. TRABAJO: Lograrás lo que te planteas si puedes conectar de manera profunda con tu círculo más cercano. Déjate ya de superficialidades y apuesta por la verdad. Tú sabes por dónde se escapa el engaño y la traición.

Lograrás lo que te planteas si puedes conectar de manera profunda con tu círculo más cercano. Déjate ya de superficialidades y apuesta por la verdad. Tú sabes por dónde se escapa el engaño y la traición. SALUD: Haz más ejercicio, vuelve a los hábitos saludables.

TAURO

No dejes que el dolor opaque tu corazón. Si no te gustan sus actitudes y ya te cansaste de esperar un cambio, es hora de que des el primer paso y te alejes de la desdicha. El amor no tiene porqué doler. Libérate de las cadenas que solo están logrando que pierdas la esperanza en la vida. Lo mejor de la semana: darte cuenta de que eres dueño/a de tus decisiones. Lo peor: conformarte. Tus números de la suerte: 55, 10 y 1.

AMOR: Las mareas ocultas de los sentimientos están a punto de salir a la superficie. Ya no podrás seguir ocultando todo aquello que vienes reprimiendo. No te preocupes, te sentirás mejor luego del temblor.

Las mareas ocultas de los sentimientos están a punto de salir a la superficie. Ya no podrás seguir ocultando todo aquello que vienes reprimiendo. No te preocupes, te sentirás mejor luego del temblor. TRABAJO: No te dejes manipular por sentimientos negativos. Trata de mantener la mente fría a la hora de tomar decisiones laborales. La rabia y el rencor no te llevarán a tener la ecuanimidad necesaria para conseguir el éxito. Si es necesario, espera un tiempo antes de dar definiciones.

No te dejes manipular por sentimientos negativos. Trata de mantener la mente fría a la hora de tomar decisiones laborales. La rabia y el rencor no te llevarán a tener la ecuanimidad necesaria para conseguir el éxito. Si es necesario, espera un tiempo antes de dar definiciones. SALUD: Cuida tus ojos como debas hacerlo.

GEMINIS

Recibirás un regalo de parte de la persona amada que te conmoverá profundamente. Te darás cuenta de que aún sigue brillando la luz de la pasión entre ustedes y que no tienes razones para preocuparte. Déjate llevar por la alegría del momento y demuéstrale también tu cariño. Lo mejor de la semana: ser bueno/a. Lo peor: nada, porque todo te irá bien. Tus números de la suerte: 77, 14 y 5.

AMOR: No dejes a tu pareja en el lugar de recibir todos tus malos gestos. Piensa que no es responsable de todo lo que te está sucediendo y que estás desgastando profundamente el ví­nculo con actitudes tan agresivas y gratuitas. No sigas en ese camino si le quieres de verdad.

No dejes a tu pareja en el lugar de recibir todos tus malos gestos. Piensa que no es responsable de todo lo que te está sucediendo y que estás desgastando profundamente el ví­nculo con actitudes tan agresivas y gratuitas. No sigas en ese camino si le quieres de verdad. TRABAJO: Seguirás intentando encontrar mejores lugares en donde desarrollar tu vocación. No te desesperes y ten toda la paciencia que sea necesario. Aunque a largo plazo, lograrás sentir la plenitud que te mereces.Muy cerca de ti, hay una persona que te dará la oportunidad laboral que te llevará al éxito.

Seguirás intentando encontrar mejores lugares en donde desarrollar tu vocación. No te desesperes y ten toda la paciencia que sea necesario. Aunque a largo plazo, lograrás sentir la plenitud que te mereces.Muy cerca de ti, hay una persona que te dará la oportunidad laboral que te llevará al éxito. SALUD: Estás muy bien, así que sigue haciendo las cosas bien y te sentirás mejor cada día.

CANCER

No te limites a relacionarte siempre con las mismas personas. Ampliar tu círculo social te permitirá ver otros puntos de vista y resolver algunas cuestiones que tienes pendiente. Deja de lado los prejuicios. Lo mejor de la semana: las sorpresas. Lo peor: perder el rumbo. Tus números de la suerte: 66, 12 Y 3.

AMOR: Amores del pasado – que se deberían quedar en el pasado – vuelven a tu vida. Adelántate y diles NO.

Amores del pasado – que se deberían quedar en el pasado – vuelven a tu vida. Adelántate y diles NO. TRABAJO: Sé más abierto/a y verás que puedes aprender a la vez que enseñas.

Sé más abierto/a y verás que puedes aprender a la vez que enseñas. SALUD: Mejor alimentación, más ejercicio, más variedad en tu dieta. Tu salud será mejor.

LEO

Te pedirán que estés atento/a a un suceso que tiene poco que ver contigo, pero así podrás ayudar a una persona que te ha hecho muchos favores. No le falles. En unos días volverás a tus actividades. Lo mejor de la semana: reunir energía para todo. Lo peor: desinteresarte de los demás. Tus números de la suerte: 80 y 8.

AMOR : Tendrás que agasajar a esa persona que tanto te quiere y a quien tanto quieres, pero no sabrás cómo hacerlo. deja libertad a tu imaginación, que la sorprenderás.

: Tendrás que agasajar a esa persona que tanto te quiere y a quien tanto quieres, pero no sabrás cómo hacerlo. deja libertad a tu imaginación, que la sorprenderás. TRABAJO: Estos días estarás muy ocupado/a y no te darás cuenta de cómo se mueven las cosas a tu alrededor… Mejor así.

Estos días estarás muy ocupado/a y no te darás cuenta de cómo se mueven las cosas a tu alrededor… Mejor así. SALUD: Te sientes muy bien y los temas de salud no te preocupan para nada, al menos los de tu salud.

VIRGO

NO te rompas la cabeza buscando razones a cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Ha pasado, y punto. Estás haciendo una montaña de un grano de arena y el/la único/a que se ocupa de ello eres tú, ni siquiera los damnificados le prestan tanta atención. Vuelve a tus asuntos. Lo mejor de la semana: centrarte en ti. Lo peor: agobiarte sin razón. Tus números de la suerte: 28, 10 y 1.

AMOR: En el plano amoroso, alguien que te gusta podría sorprenderte gratamente al aceptar una propuesta de tu parte. Si estás en pareja, la relación se desarrolla en forma armoniosa.

TRABAJO: Tienes muchas cosas abiertas a la vez y no puedes terminarlo todo si no pones orden y das prioridad a lo que la tenga.

SALUD: Respira hondo, relájate, no acabes teniendo algún episodio de ansiedad.

LIBRA

Estás preparando un cambio importante en tu vida y te agradecerán discreción cuando lo lleves a cabo. No dejes que se filtre información y todo irá bien. Lo mejor de la semana: ser capaz de todo con energía. Lo peor: desconfiar de ti mismo/a. Tus números de la suerte: 42 y 6.

AMOR: No aceptes todo lo que te propongan. Es necesario que dejes de ser quien acata las órdenes en esa pareja. Detente unos momentos a pensar en lo que realmente quieres y reflexiona acerca de cómo te estás comportando. Es preciso que pongas en juego tus deseos para seguir adelante.

No aceptes todo lo que te propongan. Es necesario que dejes de ser quien acata las órdenes en esa pareja. Detente unos momentos a pensar en lo que realmente quieres y reflexiona acerca de cómo te estás comportando. Es preciso que pongas en juego tus deseos para seguir adelante. TRABAJO: te ofrecerán algo que llevabas tiempo esperando. No dudes y acepta.

te ofrecerán algo que llevabas tiempo esperando. No dudes y acepta. SALUD: Estos días cuídate las manos y las uñas, que puedes tener algún problema.

ESCORPIO

Es un buen momento para explorar en lo más profundo de tu alma e iluminar las zonas más oscuras. No te engañes y deja salir todo aquello que te está enfermando el alma. La verdad es curadora. Lo mejor de la semana: el encuentro contigo mismo/a. Lo peor: tener miedo a saber. Tus números de la suerte: 80 y 8.

AMOR: Deja de recurrir a las mismas respuestas cuando te encuentras en medio de una discusión amorosa. Es necesario que pongas en juego tu imaginación y busques soluciones más creativas si no quieres que la relación se quede estancada en los mismos malentendidos. Pon a funcionar tu mente.

Deja de recurrir a las mismas respuestas cuando te encuentras en medio de una discusión amorosa. Es necesario que pongas en juego tu imaginación y busques soluciones más creativas si no quieres que la relación se quede estancada en los mismos malentendidos. Pon a funcionar tu mente. TRABAJO: Tus virtudes profesionales generan interés, por lo cual podrían realizarte nuevas propuestas que deberás estudiar con calma.

Tus virtudes profesionales generan interés, por lo cual podrían realizarte nuevas propuestas que deberás estudiar con calma. SALUD: No uses esos productos que sabes que te dan alergia o te sientan mal. Puede enfermar por despiste

SAGITARIO

Estos días no tendrás muchas ganas de comunicarte, de salir, de encontrarte con amigos ni conocidos..: Te apetecerá quedarte en casa, y no tiene nada de malo, así que aprovecha para recuperar energía y ocuparte de los asuntos que más te llamen. Lo mejor de la semana: el recogimiento. Lo peor: ser quien no quieres ser. Tus números de la suerte: 65, 11 y 2.

AMOR: No todas las personas leen del mismo modo las situaciones que suceden. No intentes que, en cuestiones del corazón, suceda lo contrario. Trata de comprender cuál es el modo en que entiende lo que está pasando y ponte por un momento en su lugar. El movimiento, esta vez, debes hacerlo tú.

No todas las personas leen del mismo modo las situaciones que suceden. No intentes que, en cuestiones del corazón, suceda lo contrario. Trata de comprender cuál es el modo en que entiende lo que está pasando y ponte por un momento en su lugar. El movimiento, esta vez, debes hacerlo tú. TRABAJO: En cuestiones de trabajo, debes saber cuando hacerte a un lado. No sigas insistiendo con propuestas que nadie acepta. Deja que la vida siga su curso y déjate llevar por lo que el destino te va proponiendo. Es momento de que el río te lleve al mejor lugar posible. Relájate.

En cuestiones de trabajo, debes saber cuando hacerte a un lado. No sigas insistiendo con propuestas que nadie acepta. Deja que la vida siga su curso y déjate llevar por lo que el destino te va proponiendo. Es momento de que el río te lleve al mejor lugar posible. Relájate. SALUD: Tus actividades habituales podrían generarte tensiones musculares

CAPRICORNIO

Ten mucho cuidado con el exceso de gastos en esta semana. Es necesario que ajustes tu presupuesto para evitar serios problemas financieros. Limítate a lo necesario e imprescindible y deja para más adelante el resto. Lo mejor de la semana: Perder el miedo a la realidad. Lo peor: alejarte de los demás. Tus números de la suerte: 34 y 7.



AMOR: Debes dar el paso que esta relación necesita para no diluirse en el recuerdo. No sigas esperando que alguien más lo haga por ti. Toma las decisiones que hagan falta, pero sal de esa inercia que no te está conduciendo a ningún sitio reconfortante. Abandona de una vez la pasividad.

Debes dar el paso que esta relación necesita para no diluirse en el recuerdo. No sigas esperando que alguien más lo haga por ti. Toma las decisiones que hagan falta, pero sal de esa inercia que no te está conduciendo a ningún sitio reconfortante. Abandona de una vez la pasividad. TRABAJO: Busca incentivos para encarar tu tarea. Sentirás mayor satisfacción y podrás pasar mejores momentos a la hora de trabajar.

Busca incentivos para encarar tu tarea. Sentirás mayor satisfacción y podrás pasar mejores momentos a la hora de trabajar. SALUD: Aliméntate bien y tu salud será buena.

ACUARIO

Será necesario que pongas a prueba algunas de tus convicciones más profundas. No des todo por sentado y arriésgate. Después, tus principios saldrán fortalecidos y podrás actuar con más facilidad. Lo mejor de la semana: recordar que eres un/a guerrero/a. Lo peor: nada, porque todo te irá bien. Tus números de la suerte: 90 y 9.



AMOR: No cejes en tu empeño y sigue adelante con tus objetivos sentimentales. El tiempo te recompensará.

No cejes en tu empeño y sigue adelante con tus objetivos sentimentales. El tiempo te recompensará. TRABAJO: Es necesario que mejores tu humor en el trabajo. Tanta negatividad está disminuyendo tu rendimiento y, además, te está contrariando con tus compañeros.

Es necesario que mejores tu humor en el trabajo. Tanta negatividad está disminuyendo tu rendimiento y, además, te está contrariando con tus compañeros. SALUD: No dejes de hacerte esos análisis o pruebas para comprobar que todo está bien.

PISCIS

Tus posturas provocarán controversia entre las personas que te rodean. No te dejes avasallar y aclara cuáles son los motivos para decir lo que dices. No te pierdas en los detalles. Lo mejor de la semana: ser claro/a. Lo peor: dudar de tus propias razones. Tus números de la suerte: 21 y 3.

AMOR: En el terreno del amor, quedarás cautivado/a cuando te presenten a alguien que te resultará muy especial. Si tienes pareja, vivirás con ella momentos muy afectuosos que disiparán tus dudas sobre sus sentimientos hacia ti. Necesitarás algo de descanso adicional

En el terreno del amor, quedarás cautivado/a cuando te presenten a alguien que te resultará muy especial. Si tienes pareja, vivirás con ella momentos muy afectuosos que disiparán tus dudas sobre sus sentimientos hacia ti. Necesitarás algo de descanso adicional TRABAJO : Deberás actuar con calma en relación a un nuevo negocio o proyecto que tienes entre manos. Sobre todo, no debes eludir ciertas etapas que son insoslayables.

: Deberás actuar con calma en relación a un nuevo negocio o proyecto que tienes entre manos. Sobre todo, no debes eludir ciertas etapas que son insoslayables. SALUD: Come a tus horas y te sentirás mucho mejor, aprovechando la energía más adecuadamente.

Este horóscopo de la semana fue provisto por: elespejo.com