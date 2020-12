India no solo lucha contra el COVID-19, sino también con una rara enfermedad detectada en un solo día que ocasionó la hospitalización de unas 300 personas.

Las alertas se encendieron en en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de India, luego de que se detectaron los casos el sábado por la tarde en Eluru, una ciudad antigua famosa por sus productos tejidos a mano.

En vista de la situación sanitaria, lo primero que se descartó fue infección con coronavirus. Al menos una persona murió mientras estaba internado, aunque no se ha analizado si el infarto que le produjo la muerte se relaciona con la enfermedad no identificada. Se trató de un hombre de 45 años que estaba hospitalizado con síntomas similares a la epilepsia y náuseas, según detalló la agencia de noticias Press Trust of India.

Síntomas de la rara enfermedad en India no coinciden con los de COVID-19

Los pacientes han mostrado síntomas como náuseas, ansiedad y pérdida de consciencia, según los médicos. A pesar de que no coinciden con los signos del COVID-19, inicialmente pensaron que podría tratarse de casos de coronavirus.

Las autoridades intentaban determinar la causa de la enfermedad. Por el momento, las muestras de agua de las zonas afectadas no habían mostrado trazas de contaminación, pero deberán seguir las investigaciones, ya que el único factor común pareció ser la fuente de suministro del vital líquido. También se descartaron infecciones virales, como el dengue o la chikungunyalos luego de realizar análisis de sangre a los pacientes.

El ministro jefe del estado, Y.S. Jagan Mohan Reddy, visitó un hospital del gobierno y vio a pacientes afectados. El líder de la oposición, N. Chandrababu Naidu, exigió en Twitter una “investigación imparcial, completa, sobre el incidente”.

El estado de Andhra Pradesh está entre los más afectados del país por el coronavirus, con más de 800,000 casos identificados. El sistema sanitario en el estado, como en el resto del país, se ha visto devastado por la pandemia.

