Hospitalizan a Dustin Diamond, de Saved by the Bell

Dustin Diamond, estrella de la serie de los noventa Saved by the Bell, fue hospitalizado y su salud peligra. Según datos de TMZ el pronóstico es reservado pero parece que el cáncer es la razón de su hospitalización.

El actor fue hospitalizado en Florida durante el fin de semana, según confirmaron sus representantes a EW. “Es grave, pero aún no sabemos qué tan serio”, anunció el equipo de Diamond. “Está en un hospital en Florida, el cual no ha sido revelado, y probablemente regresará a casa después de los tratamientos. Solo queremos que se mejore pronto”, revelaron.

Según los reportes del equipo de Diamond, el actor fue hospitalizado después de sentir dolores en todo el cuerpo y una sensación de malestar general. Los médicos empezaron a realizar una serie de pruebas para saber cuál es el origen de sus malestares.

Fuentes de TMZ dicen que a su equipo médico le preocupa que sea cáncer y que están realizando una biopsia para obtener respuestas. La familia de Dustin tiene antecedentes de cáncer ya que su madre murió de cáncer de mama hace unos años.

Dustin Diamond se hizo famoso por su papel de Screech

Diamond, de 44 años, es mejor conocido por interpretar a Screech Powers en la serie original de Saved by the Bell (Salvado por la Campana).

El actor no repitió su papel en la nueva versión de la Serie protagonizada por Mario López, Haskiri Velázquez y Alycia Pascual-Peña. La nueva versión de Saved by the Bell se estrenó en noviembre del 2020.

Aunque muchos de los personajes del anterior elenco regresaron a la serie, el personaje de Screech no fue uno de ellos. Aún así, en el octavo episodio del la nueva serie, el personaje de Mario López reveló que Screech vivía en la Estación Espacial Internacional.