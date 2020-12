Hospitalizan a Jessie J por el síndrome de Ménière y es incurable

La cantante y compositora británica Jessie J fue hospitalizada, debido a que se despertó sintiendo que no podía oír, cantar ni caminar en línea recta, por lo que pidió ayuda y descubrió lo que temía: tiene el síndrome de Ménière.

Esto fue contado por la misma artista de 32 años a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 9.4 millones de seguidores.

A través de sus historias de Instagram y también en el feed, la intérprete de Bang Bang, Price Tag y Mamma Knows Best contó lo sucedido.

Me desperté y sentí que estaba completamente sorda del oído derecho, no podía caminar en línea recta. Básicamente me dijeron que tenía el síndrome de Ménière.

Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio. Ahora es la primera vez que puedo cantar y soportarlo. Extraño mucho cantar y estar cerca de alguien”, explicó a través de sus historias de Instagram.