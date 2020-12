Continúan los problemas para James Harden con los Houston Rockets, primero, pidió su salida del equipo o ser transferido a un conjunto contendiente, y ahora, será investigado por violar presuntamente los protocolos COVID-19 de la NBA.

Resulta que circula en redes sociales un video que muestra a Harden en un club de striptease, donde nadie usa mascarilla y tampoco hay medidas de sana distancia en el lugar.

El video lo publicó Black Sports Online y ha estado circulando en las redes sociales, es supuestamente de una fiesta de Navidad de un club de striptease de Houston celebrada esta semana.

La NBA y los Rockets intentan verificar que se trata de un video reciente, en caso de serlo, Harden violó los protocolos de la liga y no estaría presente en el primer partido de Houston de temporada regular.

Sources: James Harden had COVID-19 over the summer, which is why he was late reporting to the bubble. However, players who have recovered from coronavirus are still required to follow the NBA’s protocols, which prohibits visiting bars, lounges and clubs. https://t.co/VZ72m7Wys9

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 23, 2020