Hoy es el día de la sincronía del 21: ¿cuál es su significado?

Si no te habías percatado aún hoy es el 21 de enero del 2021, del siglo 21. Y a las 21:21 será lo que llaman en numerología, una sincronía numérica. A esta hora se presentará un momento único en el calendario del siglo 21. ¿Cuál es su significado en el terreno de la espiritualidad?

Según la numerología, hay muchos significados. A las 21 horas y 21 minutos del día 21, del año 21, del siglo 21 se dará la sincronía del 21, algo pocas veces visto en el calendario.

Para la numerología el 21 es un número que trae consigo mucha magia. Éste se asocia con las transformaciones y con los cambios y si algo está sucediendo actualmente en la humanidad es eso.

Este número trae consigo influencias positivas en todas las actividades creativas por lo que es muy favorable para quienes se desempeñan en las artes.

Según algunas creencias espirituales el número de ángel 21, significa que es tiempo de nuevos comienzos y cambios. Los cambios asociados con este número traerán armonía y equilibrio a la vida. También traerán nuevas oportunidades, pero debemos de prestarles mucha atención para que se materialicen. Este número busca animar a los individuos para tener una actitud positiva ante todos los cambios que van a ocurrir pronto.

Por último, se dice que si vemos el 21 repetido en varias ocasiones puede ser el número del ángel de la guarda.

At 21:21 it is the 21st minute of the 21st hour of the 21st day of the 21st year of the 21st century. A good time to look ahead with hope to a brighter 2021. pic.twitter.com/0WuKyQuAOX

— Richard Branson (@richardbranson) January 21, 2021