Hugh Grant: “como estoy viejo y feo, no me ofrecen papeles encantadores”

Hugh Grant asegura que no cree tener un lado obscuro, simplemente como está “viejo y feo” ya no le ofrecen papeles protagónicos románticos y encantadores. Y se encuentra satisfecho con esta nueva etapa en su carrera. “Más bien me alegra que sea así”, revela en entrevista con The Associated Press. “Me ofrecen algunas cosas muy interesantes”.

El actor de 60 años le ha dado un giro completo a esa imagen. Ahora compite por otro Globo de Oro, por la serie de HBO “The Undoing”. En ella interpreta a un adinerado oncólogo pediátrico en Manhattan, que resulta ser un psicópata asesino.

Con los años, Grant ha encontrado su lado más oscuro, al menos en la pantalla. Para él las comedias románticas ya no son una opción, y su papel en “The Undoing” no es su primer papel de villano en el cine.

En “Un escándalo muy inglés”, Grant interpretó a Jeremy Thorpe, el líder político británico de la vida real que fue enjuiciado bajo cargos de asociación ilícita para asesinar a su ex amante. También hizo el papel de villano en la cinta para niños “Paddington 2”.

Hugh Grant fue nominado a los Globos de Oro por sexta vez

Hugh Grant recibió un Globo de Oro en 1995 por su papel en “Cuatro bodas aun funeral”. Ahora ha recibido la sexta nominación a Los Globos de Oro y charló con AP desde su hogar en Londres, donde sus hijos toman clase de manera remota.

Si recibe el premio este año el actor ciertamente no se quejaría de su buena suerte:”soy muy afortunado”, dice. “Pero cualquiera que tenga a los hijos en casa estudiando vía remota gran parte del año merece un pequeño impulso a la moral. Si quieren que les haga un copo de nieve de papel, puedo hacerles uno realmente bonito. De hecho, me gusta mucho hacerlos. También he estado aprendiendo sobre las zonas ecuatoriales del mundo con mi hijo de 8 años” dice Grant.

Con información de The Associated Press