Hugh Jackman le pidió a Lee Daniels hacer una película de Wolverine

Luego de ganar varios premios por la película Precious, el director y productor de cine Lee Daniels recibió muchas llamadas, entre ellas la del actor Hugh Jackman, quien le pidió que hiciera una película de Wolverine.

Así lo dio a conocer el sitio Collider, quienes platicaron con el director sobre uno de sus más recientes proyectos y no pudo evitar decir que tuvo una reunión con Fox para hablar de Wolverine.

Sin embargo, lejos de lo que podría pensarse, el resultado fue malo, tan malo que el mismo director señala que salió corriendo del lugar antes de que las cosas empeoraran.

Me llamaron muchos actores. Recuerdo que después de que hice Precious, Hugh Jackman llamó y quería que hiciera una película de Wolverine. Y me envió al estudio de Fox, supongo que ahí es donde las hacen.

Y nunca había hecho una película de estudio antes y fue un desastre y literalmente me detuve… Sí, fue en Fox, porque después me detuve en el Kentucky Fried Chicken y me comí un paquete de seis alitas. Fue el peor encuentro de mi vida. No sé cómo esperaba sacar Wolverine de Precious, pero lo amo y es un amigo hasta el día de hoy”, dijo Lee Daniels.