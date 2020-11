Huracán Iota amenaza a Centroamérica: podría llegar a categoría 5

El huracán Iota avanza el lunes por el oeste del Caribe y se acerca peligrosamente a Centroamérica. La tormenta ya alcanza la categoría 4 pero podría llegar a categoría 5. El meteoro golpeará la misma zona de Centroamérica que afectó hace una semana por el huracán Eta, otro sistema de fuerza similar.

Iota lleva vientos máximos sostenidos de 245 kilómetros (155 millas) por hora el lunes por la mañana. Lo más preocupante es que sigue ganando fuerza, por lo que podría alcanzar la catastrófica categoría 5 antes de tocar tierra.

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020