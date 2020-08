Huracán Isaías dejó daños en Carolina del Norte [VIDEOS]

Autoridades locales, medios de comunicación y usuarios de Twitter informaron que el huracán Isaías dejó múltiples daños y dos fallecidos luego de su paso por Carolina del Norte.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, informó el 4 de agosto que el huracán Isaías dejó dos muertos y al menos una docena de heridos tras su paso por la entidad.

El huracán “acabó trágicamente con la vida de dos personas” en el condado de Bertie y “envió una docena más al hospital”, indicó Cooper en una rueda de prensa.

Un video de WRAL.com mostró los estragos generados por el huracán en el condado de Bertie donde demolió viviendas desde sus bases, tumbó árboles y volcó vehículos.

Los vientos del huracán acabaron con viviendas de un vecindario en este condado de Carolina del Norte.

El huracán tocó tierra en Ocean Isle Beach, Carolina del Norte, en el condado de Brunswick a las 11:10PM del 3 de agosto, según reportes del Centro Nacional de Huracanes .

En este lugar se desencadenaron incendios en varias viviendas inmediatamente después del paso del huracán.

HEARTBREAKING 💔: Some homeowners in Ocean Isle Beach, NC, where #Isaias made landfall, found 4 feet of flood waters in their houses. To top it off, half an hour after landfall, their properties caught ablaze. pic.twitter.com/BovLkSfFdL

At approximately 11:40 p.m., there were reports of multiple structure fires in the area of Ocean Isle Beach, North Carolina.

Horry County Fire Rescue is providing multiple units to help in response.#HCFR pic.twitter.com/L6cqjO6j9T

— Horry SC Fire Rescue (@hcfirerescue) August 4, 2020