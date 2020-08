Huracán Isaías llega a las Bahamas y Florida espera

El huracán Isaías pasó por las Bahamas en la madrugada del primero de agosto, mientras que el estado de Florida se prepara para su llegada.

La caída de árboles, así como el levante de algunos techos en las islas caribeñas se reportan durante el paso de Isaías por el archipiélago de las Bahamas, azotado también en 2019 por el huracán Dorian.

Usuarios en Twitter reportan la llegada de lluvias al archipiélago de las Bahamas, así como el corte del servicio eléctrico como medida preventiva de las autoridades ante el paso del huracán.

La calma que antecede al huracán… Now the power is off… #Huracan #hurricane #Isaias #Bahamas🇧🇸 pic.twitter.com/CMSZScDASw

— General Kenobi 🍉 (@ChidaWanKenobi) August 1, 2020