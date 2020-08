Huracán Isaías llega a Myrtle Beach y se siente en Oak Island

El Centro Nacional de Huracanes reporta que Isaías recuperó este 3 de agosto suficiente fuerza para convertirse en huracán y está a tan solo 50 km de Myrtle Beach, Carolina del Sur.

En su último reporte de las 09:00PM, el Centro Nacional de Huracanes indicó que los vientos del huracán se han incrementado a 135 km/h con ráfagas más altas.

Myrtle Beach ya se ha convertido en tendencia Twitter donde usuarios reportan cómo las inundaciones repentinas han iniciado en ese lugar antes de que el huracán Isaías toque tierra.

Some flooding on South Ocean Boulevard in Myrtle Beach near Family Kingdom @myhorrynews pic.twitter.com/PeR2zyW9M6 — Viraj Naik (@virajknaik) August 4, 2020

My view of #Isaias this evening in North Myrtle Beach, South Carolina. pic.twitter.com/2Z5vVYvnC1 — Sarah Blake Morgan (@StorytellerSBM) August 4, 2020

Se espera que la tormenta toque tierra en la costa este de Carolina del Sur en las próximas horas, mientras que en Oak Island, Carolina del Norte han comenzado las densas lluvias, de acuerdo con reportes en usuarios de Twitter . Asimismo, se ha declarado la alerta de tornado en Oak Island.

Previamente, a las 05:00PM el Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical Isaías se transformaría en huracán y tocaría tierra en las carolinas durante la noche.

“Isaías se organiza mejor y se espera que toque tierra esta noche como un huracán con peligrosos vientos, fuertes vientos de tormenta y lluvia, aproximadamente desde la zona oriental de Las Carolinas hasta la costa media del Atlántico durante esta noche y el martes”, reseña el pronóstico del ente meteorológico.

Alertas

Previo a la llegada de la tormenta a Carolina del Norte, el gobernador de la entidad, Roy Cooper, emitió el 3 de agosto una rueda de prensa para dar a conocer actualizaciones preventivas antes de la llegada del huracán.

“Esta tormenta trae condiciones climáticas peligrosas a una parte de nuestro estado durante la noche: fuertes lluvias, inundaciones repentinas y la tormenta puede inundar rápidamente grandes extensiones de tierra”, detalló el mandatario.

Cooper indicó que se espera un crecimiento en la intensidad de la tormenta mientras se acerca a Carolina del Norte y detalló que se emitieron alarmas en ciertos condados del estado.

“Alertas de huracán se han emitido en tres condados de Carolina del Norte: Penver, Brunswick y New Hanover” subrayó el mandatario.