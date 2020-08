El huracán Laura ya es un ciclón tropical al bajar a categoría 2 luego de tocar tierra en Luisiana, según reportó el Centro Nacional de Huracanes. Los vientos pasaron de 240 km/h a 175 km/h (110 mph).

La tormenta seguirá debilitándose mientras avanza tierra adentro sobre Luisiana. Sin embargo, mantendrá vientos huracanados extendidos a 60 millas (95 kilómetros) del ojo del huracán. En la mañana del jueves el ojo del huracán Laura se encuentra a 30 millas (50 kilómetros) al norte de Lake Charles, Louisiana, y a 50 millas (80 kilómetros) al noreste de Port Arthur, Texas.

Aunque la categoría del huracán ha disminuido todavía las autoridades y meteorólogos indican que sigue siendo “extremadamente peligroso”.

No obstante, se han interrumpido las alertas de marejada ciclónica al oeste de High Island, Texas, así como las relacionadas con la tormenta tropical desde el paso de San Luis. En el reporte el Centro Nacional de Huracanes también canceló la advertencia de huracanes desde el este de Intracoastal City hasta el oeste de Morgan City Louisiana.

