Ian McKellen se aplica la vacuna contra COVID-19

Las vacunas anti COVID-19 comenzaron a ser repartidas en diferentes partes del mundo, y muchas personas están empezando a aplicárselas. Una de ellas es Ian McKellen, quien se mostró entusiasmado por la acción.

El actor de 87 años, recordado por sus múltiples papeles, pero especialmente por ser Gandalf en The Lords of the Rings y Magneto en X-Men, se mostró optimista porque comenzó esta fase de la pandemia, donde se ve una salida al final del túnel.

“La próxima vez que venga, bueno, no, seis días después de que venga les daré a todos un gran abrazo, ¿está permitido? No lo sé. Esa es la verdadera ventaja de todo esto, observar y ver qué funciona en este país y qué no funciona, y me parece que el NHS está en la parte superior de la lista de instituciones que sí funcionan”, comentó sobre el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, donde se puso la vacuna.

Ian McKellen se puso la vacuna de Pfizer, la cual es la primera en ser implementada a nivel global. Pero pese a la buena noticia de su llegada, hay personas que aún dudan en colocarsela.

“Yo animaría a todos a hacer lo sensato, no sólo por ellos mismos, sino por todos los demás, porque si estás libre de virus eso ayuda a todos los demás, ¿no es así?”, dijo el veterano actor.

La aplicación de la vacuna de Pfizer en todo el mundo comenzó esta semana, siendo Estados Unidos donde más dosis se han aplicado.