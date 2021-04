El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que a partir de ahora no se aplicarán multas a los inmigrantes indocumentados que no no cumplan con las órdenes de salida.

La medida de multas a inmigrantes por desobedecer órdenes de deportación se implementó durante el mandato de Donald Trump del 2017 al 2021.

La medida de Trump estableció que las personas debían pagar hasta alrededor de medio millón de dólares ante el gobierno federal.

El cambio fue anunciado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a través de un comunicado. Aseguró que el ICE hace

cumplir nuestras leyes de inmigración sin recurrir a medidas punitivas ineficaces e innecesarias”.

Parte de la ineficacia de las multas se debe a que apenas un 1% de multas impuestas recibió pago. Esto refleja que

no hay indicios de que estas sanciones promovieran el cumplimiento” de las órdenes de salida impuestas a los inmigrantes.

Además de considerar ineficaz la sanción, Mayorkas adelantó que las multas ya impuestas dejarán de tener efecto. Existe

la intención de trabajar con el Departamento del Tesoro que permita cancelar las deudas existentes de aquellos que habían sido multados”.

Aunque el ICE dejó de emitir estas multas a partir del 20 de enero, cuando Joe Biden comenzó su mandado, este anuncio formaliza que se hace efectiva la eliminación.