Ideas para organizar la casa con toda la familia

Con la pandemia del COVID-19 a cuestas y en pleno invierno, en donde ya sea por el frío, o porque oscurece más temprano, necesariamente estamos más tiempo adentro de nuestras casas. Una de las mejores maneras para aprovechar este tiempo es organizando nuestra casa, con la ayuda de toda la familia.

Una casa desorganizada genera estrés para sus habitantes y afecta al bienestar. Mantener una casa aceptablemente organizada es importante por muchas razones, entre ellas, es más fácil de limpiar, se encuentras las cosas que necesitamos sin pérdida de tiempo y se evita comprar cosas que ya tenemos.

Estas son algunas ideas que he encontrado útiles a la hora de organizar la casa y pueden hacer del proceso de ordenar posible y más fácil.

Un tiempo especial

Asigne un tiempo determinado para organizar su casa. Tratar de ordenar todo en un solo día es imposible y se puede desanimar con semejante proyecto. Lo mejor es asignar periodos cortos de tiempo, por ejemplo, una hora por día. Pasos pequeños pero constantes es más importante.

Un cuarto a la vez

Conviene comenzar por un área de un cuarto, por ejemplo, comenzar con el placar de los niños y continúe trabajando en ello hasta que esté concluido, luego pase al sector siguiente. Muy importante: Cuando concluya de ordenar celebre lo que haya hecho.

No tema desechar lo que no necesita

A veces retenemos cosas pensando que en algún momento las vamos a usar otra vez y pasan años y jamás hemos usado lo que pensamos iríamos a usar. A menos que uno viva en un lugar con espacio ilimitado, necesitamos circular lo que ya no usamos y pasárselos a otros que tal vez lo necesitan más que nosotros.

No se frustre, disfrute

Esto quiere decir que no queremos que la idea de tener una casa organizada y limpia se transforme en una obsesión.

Si queremos tener una casa impecable todo el tiempo, el costo puede ser mucho y puede afectar nuestra salud contribuyendo con estrés y frustraciones. Por eso es mejor sostener la idea de una casa “aceptablemente” organizada, no “perfectamente” organizada.

Los documentos en un lugar seguro

Mantenga sus documentos y papeles importantes en un lugar seguro. Los certificados de nacimiento, pasaportes, licencia de matrimonio, la escritura de su casa y el título de su auto es recomendable guardarlos en una caja de seguridad a prueba de fuego, o mejor aún, en una caja de seguridad en un banco.

Asigne tareas

Involucre a todos los integrantes de la casa en ordenar. Asigne responsabilidades a los niños de acuerdo a su edad y capacidad. Recuerde crear entusiasmo así su equipo se sentirá motivado de hacerlo.

Cuando todos los miembros de la casa participan en el proceso de organizar, se dan cuenta del esfuerzo que toma mantener la casa ordenada. También participar les da la oportunidad de sentirse más integrados en el hogar, en el cuidado y mantenimiento.

Una casa aceptablemente organizada contribuye a la armonía y paz en el hogar de quienes las habitan, y por sentido común, una casa organizada se ve más bonita.