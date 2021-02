Después de anunciar su retiro de las canchas y su nueva etapa como entrenador, el exfutbolista Gerardo “Jerry” Flores habló en entrevista con La Noticia sobre su difícil decisión y sus proyectos a futuro.

Flores aseguró que el detonante para poner punto final a su trayectoria como futbolista fueron las lesiones.

“Uno siempre quiere seguir, uno siempre quiere jugar, hacer lo que más le gusta, pero era tiempo de ser honesto conmigo, saber que mi lesión ya no me dejaba entregar mi 100%. Fue un detonante para que tomara esta decisión, cuidar mi integridad”, comentó.

Pero más allá de pensar como futbolista, Jerry dejó en claro un aspecto que a veces se omite de los jugadores, que ellos también se preocupan por su vida privada y el lado humano, por lo que el poder ser un padre sano en un futuro también lo animó al retiro.

“Yo no tengo hijos, pero para el día de mañana poder jugar con ellos, crecer, enseñarles que su papá jugaba futbol”, confesó.

Dentro del terreno de juego, Jerry se caracterizó por pelear cada balón y dar siempre su máximo esfuerzo, razón por la que el colgar los botines lo deja tranquilo.

“Hoy me voy tranquilo porque dejé todo en la cancha”.

Sin embargo, Flores tiene un objetivo que deseó como jugador y ahora, como entrenador, sigue teniendo en la mira.

“Me faltó la Liga MX. Fui campeón de Copa, de Concacaf. Jugué tres Libertadores, un Mundial de Clubes, una Copa Confederaciones, Copa América. La deuda pendiente es ser campeón de Liga, para eso me estoy preparando y sé que voy a ser campeón. No fui campeón como jugador, pero lo voy a ser como entrenador”, aseveró.

Recordado por ser un lateral derecho incansable, Gerardo Flores habló de la importancia de la posición en un esquema de juego.

“Para mí el lateral es una de las posiciones más importantes. Me tocó vivir la banda derecha y como entrenador lo que me gustaría plasmar como entrenador es eso, tener ataque por las bandas”.

Jerry también reveló las cualidades más importantes de un lateral, las cuales va a tratar de enseñar a todos los defensas que él dirija en su trayectoria como entrenador.

“Algo que me quedó muy claro de Enrique Meza es el pase, el pase tiene que ser correcto. El centro, si ya corriste 40 metros y llegaste a zona de profundidad, centrar bien para que tu desgaste valga la pena y no te puedan contragolpear mal parado. El lateral tiene una posición privilegiada para aparecer de sorpresa. Es una parte fundamental en el esquema de juego que me gustaría implementar”, reveló.

Con grandes maestros que lo dirigieron a través de su carrera como Miguel Herrera, Pedro Caixinha, Enrique Meza, Luis Fernando Tena, Miguel Brindisi, entre otros, Flores confesó que se identifica con el estilo de juego y la metodología del portugués Caixinha.

“A todos les aprendí muchísimo, el más fresco es Pedro Caixinha, su metodología, su forma de trabajar me gustó muchísimo, nos identificamos muy bien”.

Aunque aprendió mucho de todos sus entrenadores, Gerardo dijo que tomará lo mejor de cada uno e implementará su propio estilo, que será similar a su forma de jugar.

“Tomando varias cosas de todos estos entrenadores, tengo que sacar mi sello propio, que si me preguntas cuál es, es mucho a mi estilo de jugar, nunca dar una pelota por perdida, sacrificarte. Puede ser que perdamos o ganemos, pero siempre la actitud debe ser correr y meter”.

Corto, mediano y largo plazo del futuro de Jerry Flores

Con su título de Director Técnico por la FMF en mano, Flores quiere seguirse preparando en Europa y a mediano plazo empezar a dirigir sus primeros equipos. El plan más ambicioso del Jerry es hacer campeón a Cruz Azul. “Estoy seguro de que lo voy a lograr”, dijo convencido el exfutbolista.

Sobre la opción de dirigir en un futuro en la MLS, Flores aseguró diría que sí sin pensarlo.

“Sí, claro. Es una liga que está creciendo mucho y es atractiva para cualquier entrenador”, finalizó.