¡Ídolas! Amigas animan a mujer con cáncer desde una grúa

View this post on Instagram

🤍 INTENTA NO LLORAR 🤍 Un grupo de mujeres en Argentina rentó una grúa para visitar “de lejos” a una de sus amigas, que lucha contra el cáncer en el hospital. Llevaron carteles y globos para animar a Gabriela de 52 años. 🥺 ✨ En las BUENAS y en las MALAS. ✨ #argentina #laplata #cancer #friendship #friendshipgoals