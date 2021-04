Caridades Católicas de la Diócesis de Raleigh y la Iglesia Católica Saint Michael the Archangel en Cary se unen por primera vez para lanzar un nuevo servicio: St. Michael SHARES (Serving Hope, Assistance, Resources and Emergency Support).

El padre Michael Burbeck reconoció que era un desafío servir a las familias necesitadas en el área de Cary, especialmente a aquellas que solo hablaban español.

Aproximadamente 900 familias, o el 20% de la parroquia, son latinos.

Un desafío para la comunidad latina

Aunque las Caridades Católicas tiene una oficina en el norte de Raleigh, viajar esa distancia fue una barrera para muchas familias.

El padre Michael luego comenzó a explorar formas en que las familias podrían recibir ayuda en Cary en St. Michael’s.

“Lo que quedó claro fue que les faltaba alguien que los acompañara en ese proceso y… los ayudara a acceder a los recursos. En algunos casos, los recursos existían, pero la gente no sabía cómo acceder a ellos. En otros casos, los recursos tal vez no existían o no existían en español, y había una barrera del idioma”, dijo el padre Michael.

Iglesia St. Michael colabora con las Caridades Católicas

“St. Michael vino a nosotros porque reconocieron el buen trabajo que hacemos y estamos entusiasmados con este nuevo puesto”, dijo Barkley Sample, director regional de Caridades Católicas de la Diócesis de Raleigh.

A través de esta primera colaboración, la Iglesia de St. Michael brindará apoyo financiero para que un administrador de casos familiares de tiempo completo trabaje en la parroquia y en la comunidad.

Joel Carreras, fue escogido como el administrador de casos familiares el 15 de marzo, dice las Caridades Católicas en un comunicado de prensa.

Nueva asistencia para familias latinas en Cary

Según las Caridades, Carreras estará evaluando las necesidades de una familia, les ayudará a identificar metas, desarrollar un plan de trabajo para lograr esas metas y brindará apoyo cuando sea necesario.

También ayudará a las familias a acceder a los recursos de la comunidad, como registrarse en el programa SNAP para recibir ayuda con los alimentos o conectarlos con recursos como Medicaid.

Servicios que ofrecen

Este programa se enfocará en mejorar la sostenibilidad económica de las familias.

A través de este programa, las personas trabajan con el personal para mejorar su movilidad económica y mantener una situación de vida estable.

Entre los ejemplos de formas en que el personal trabaja con los clientes se incluyen, entre otros:

ofrecer cursos de educación financiera ,

, guiar a las personas a través del proceso de búsqueda de empleo ,

, ayudar a establecer metas presupuestarias personales y

y acceder a beneficios públicos (SNAP, cuidado infantil, etc.).

Acerca de las organizaciones benéficas católicas de la diócesis de Raleigh

La misión de Caridades Católicas es brindar ayuda a los necesitados aliviando los efectos de la pobreza y creando esperanza mediante el desarrollo de soluciones para transformar vidas.

Para obtener más información sobre Catholic Charities, visite las página de Caridades Católicas de la Diócesis de Raleigh.

Acerca de la Iglesia Católica San Miguel Arcángel

La Iglesia de San Miguel Arcángel es una iglesia católica romana ubicada en Cary, Carolina del Norte.

Dedicada a difundir el Evangelio a través de sus pilares de adoración, educación y servicio, la iglesia se enorgullece de servir a los miembros de la gran y vibrante comunidad de Cary.

Para obtener más información sobre la Iglesia de San Miguel, visite aquí.