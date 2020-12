Iglesia de Spartanburg planea construir casas para mujeres sin hogar

Una iglesia de Carolina del Sur avanza con un plan para crear una aldea de casas pequeñas para ayudar a las mujeres sin hogar.

First Baptist Spartanburg planea transformar un terreno ubicado en el lado norte de la ciudad en viviendas de transición para mujeres solteras sin hogar.

“Ellas, en nuestra opinión, son las víctimas más vulnerables de la población que está en la calle”, dijo Steve Wise, Ministro de First Spartanburg Baptist.

20 casas en aldea para mujeres sin hogar

United Way of the Piedmont dijo que hay escasez de lugares para que las mujeres sin hogar se queden en el área de Spartanburg.

“Las mujeres a menudo tienen que doblarse, para acomodarse en un sofá”, dijo Hannah Jarrett, directora de Estrategia de Estabilidad Financiera de United Way of the Piedmont. “Incluso se podrían aprovechar para asegurar un lugar donde vivir porque no hay tantas opciones para ellos”.

El objetivo de First Baptist Spartanburg es construir 20 casas pequeñas para mujeres sin hogar. La iglesia dice que cada mujer en el programa obtendría su propia casa.

La idea es “estar en una comunidad segura donde seas amada y motivada en tu viaje para superar la falta de vivienda”, dijo Madison Biggerstaff, directora del proyecto.

Soluciones a crisis de vivienda a bajo precio

El plan aún necesita la aprobación de la Junta de Revisión de Diseño de Spartanburg.

La concejal de la ciudad Erica Brown representa a Northside y dijo que ya apoya el proyecto.

“Es muy importante para nosotros pensar en soluciones poco convencionales”, dijo Brown. “Creo que este proyecto nos dará una idea y una idea de lo exitoso que puede ser y, con suerte, veremos más proyectos como este en nuestra comunidad”.

La falta de vivienda a bajo precio es un creciente problema en las Carolinas, por ejemplo, Según un informe del 2019 de la Ciudad de Charlotte en Carolina del Norte, más de un tercio de los hogares tienen costos que constituyen una carga pesada en la vivienda, lo que significa que gastan más del 30 % de sus ingresos en el pago de la renta o hipoteca.

Charlotte necesitaría aproximadamente 24,000 nuevas unidades de vivienda a bajo precio para satisfacer su necesidad, principalmente para las familias y personas que ganan menos de $25,000 al año.