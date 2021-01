Un astronauta ruso captó en unas increíbles fotos la belleza de un arcoíris visto desde el espacio y las compartió a través de su cuenta de Twitter.

Sergey Kud-Sverchkov, quien forma parte de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, fue el autor de la imagen de un “verdadero arcoíris espacial”. Es sencillamente impresionante notar el fenómeno de luz ubicado en el borde de la Tierra. Como lo describió el astronauta es maravilloso ver cómo se juntan la aurora boreal, el límite de la Tierra, la Vía láctea y la Estación Espacial que habita.

A true space rainbow: the northern lights, the limb of the Earth, the Milky Way, sunrise and the International @Space_Station. Beautiful, isn't it? Set off for a short night trip in orbit in the coming publications.

📸 Photo taken in one shot (24mm f1.4, ISO 12800 1.3sec). pic.twitter.com/LkdLZSGQIx

— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) January 12, 2021