Inauguración de Biden: retiran 12 militares por lazos con milicias ultraderechistas

12 miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos fueron retirados del grupo militar que se encargará de resguardar la seguridad en la investidura de Joe Biden.

Investigaciones realizadas por el Buró Federal de Investigaciones ( FBI , por sus siglas en inglés) identificaron que los doce miembros tenían lazos con milicias de ultraderecha.

Una fuente del Ejército y un funcionario de inteligencia dieron la información a The Associated Press ( AP ) en condición de anonimato para no transgredir normas internas.

El 17 de enero se hizo público que el FBI estaba investigando a los más de 25,000 efectivos militares que estaban desplegados en Washington, D.C. para resguardar el Capitolio desde días previos a la toma de posesión.

Igualmente, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, dio órdenes a los comandantes del ejército para que prestaran atención a cualquier problema interno en sus filas.

Las autoridades temen que el día de la toma de posesión de Biden existan ataques internos durante la ceremonia.

Asimismo, los alrededores del Capitolio se encuentran literalmente cubiertos por barreras, vehículos blindados militares y miembros de la Guardia Nacional que protegen los alrededores del edificio de cualquier eventualidad.

Las medidas de seguridad arreciaron en la capital estadounidenses a raíz de la toma violenta del Capitolio a manos de partidarios de Donald Trump.